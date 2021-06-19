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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السيخ الطائر.. وفاة أسرع رجل في الهند بسبب كورونا

الممثل فرحان أختار
الممثل فرحان أختار لعب دور ميلكا سينج في فيلم السيرة الذاتية

توفي ميلكا سينج، أحد أعظم الرياضيين في الهند ، بسبب المضاعفات المرتبطة التي عانى منها بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عن عمر يناهز 91 عامًا.

 

ووفقا لموقع "تايمز أوف إنديا"، سينج معروف شعبيا باسم "السيخ الطائر"، وكان قد فاز بأربع ميداليات ذهبية آسيوية واحتل المركز الرابع في نهائي 400 متر في أولمبياد روما عام 1960، وفي عام 2013 ، تحولت قصته إلى فيلم بوليوودي يحمل اسم ( Bhaag Milkha Bhaag - Run Milkha Run)،

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إصابته بعدوى كوفيد-19 جاءت بعد وفاة زوجته وتدعى نيرمال كور، قائدة سابقة للكرة الطائرة، بعد إصابته بعدوى كوفيد-19 أيضا عن عمر يناهز 85 عامًا.

 

وكان سينج قد أصيب بعدو كوفيد-19 الشهر الماضي وبعد صراع مع المرض توفي متأثرا بمضاعفات المرض في مستشفى في مدينة شانديجار الشمالية في وقت متأخر يوم الجمعة.

 

ويتسم تاريخ سينج بأنه حافل بالانجازات حيث حصل على خمس ميداليات ذهبية في البطولات الرياضية الدولية وحصل على جائزة هيلمز العالمية في عام 1959 لفوزه بـ 77 سباقًا من أصل 80 سباقًا دوليًا، كما فاز بأول ميدالية ذهبية للكومنولث في الهند عام 1958.

 

نشأ سينج في قرية صغيرة وكانت، خلال طفولته ، الهند البريطانية، وعندما كان صبيًا صغيرًا يعيش في قرية نائية في مقاطعة مولتان، رأى والديه وأشقائه السبعة يقتلون خلال تقسيم الهند وإنشاء باكستان في عام 1947.

 

عندما سقط والده ، كانت كلماته الأخيرة، يحث ابنه على الهرب للنجاة بحياته، ركض الصبي - أولاً لينقذ حياته ، ثم  تحول الركض ليصبح وسيلته للفوز بالميداليات، عند وصوله إلى الهند في عام 1947 ، كان يتيمًا ، اتجه إلى الجرائم الصغيرة وقام بوظائف غريبة من أجل البقاء حتى وجد مكانًا في الجيش. كان هناك اكتشف قدراته الرياضية.

 

فاز سينج بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب الكومنولث لعام 1958 في كارديف ، وحصل على المركز الرابع في سباق 400 متر في أولمبياد روما ، وخسر ميدالية برونزية بشعره، وفي عام 1960 ، تمت دعوته للمشاركة في سباق 200 متر في مسابقة رياضية دولية في لاهور، باكستان. ولم يعد إلى باكستان منذ فراره عام 1947.

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