شوط أول .. المجر تتقدم على فرنسا بهدف فيولا

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب المجر على منافسه فرنسا ، بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ملعب بوشكاش أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات، ببطولة يورو 2020.

وتقدم منتخب المجر قبل نهاية الشوط الاول عن طريق أتيلا فيولا .

تشكيل فرنسا :

حراسة المرمى: لوريس

الدفاع: هيرنانديز - فاران - كيمبيمبي - بافارد

الوسط: بوجبا - كانتي - رابيو

الهجوم: جريزمان - بنزيما - مبابي

ويسعى منتخب فرنسا بقيادة مدربه ديديه ديشامب، لتحقيق الفوز على المجر في مباراة ، لحسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي، من بطولة يورو 2020.

كان منتخب فرنسا حقق فوزا ثمينا على نظيره الألماني، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي، على ملعب أليانز آرينا.

ويمتلك منتخب فرنسا مجموعة من أفضل لاعبي بطولة يورو 2020، في مختلف الخطوط، كما شهدت البطولة الحالية عودة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد للديوك، بعد غياب دام 6 سنوات.