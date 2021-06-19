أخبار التوك شو.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة بعد غد.. ومصر تتخطى الموجة الثالثة من كورونا

تناولت برامج التوك شو ، على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات والقضايا المهمة والبارزة ، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، ونستعرض في التقرير التالي أبرز تلك الموضوعات.



التلفزيون الإيراني يعلن فوز “إبراهيم رئيسي” بالانتخابات الرئاسية



عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، حيث أعلن التلفزيون الإيراني فوز “إبراهيم رئيسي” بالانتخابات الرئاسية.





تأثر بالمرتفع الجوي الأوروبي.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة مع بداية الصيف



قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البداية الرسمية لفصل الصيف ستكون يوم 21 يونيو القادم، منوهة إلى أن درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من الصيف ستكون طبيعية.



أب جزائري وأم مصرية .. في عيد ميلاد " أحمد مكي " تعرف على لمحات من حياته |ِشاهد

عرض برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " تقريرا عن الفنان " أحمد مكي " ، حيث تحل اليوم ذكرى ميلاده .



انخفاض واضح..أشرف عقبة يعلن تخطي مصر الموجة الثالثة من فيروس كورونا



قال أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة، إن الوضع الوبائي الحالي يشهد انخفاضا من حيث معدلات الإصابة والوفيات، وذلك نتيجة انكسار الموجة الثالثة من فيروس كورونا، منوها إلى أن الانكسار جاء نتيجة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين.



بزراعة سطح منزله.. مهندس مصري يحقق الإكتفاء من الخضروات والفاكهة



عرض برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten تقريرأ رصد من خلاله نجاح مهندس مصري في تحقيق الإكتفاء من الخضروات والفاكهة بزراعة سطح منزله.



أهم الفحوصات الجديدة للكشف عن فيروس كورونا.. طبيبة توضح



قالت الدكتورة سهى عبد الكريم مدير المعامل بمستشفى ناصر، إن هناك تحليلا جديدا لفيروس كورونا وكاشفا جديدا يوضح الأجسام المناعية وإذا كانت الإصابة حديثة أم قديمة، من خلال تحليل واحد فقط يسمي igg وigm.



تعتمد على 3 محطات..تعرف على محاور وآليات شبكات الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة



قال طه علي، مدير تنفيذ شبكة الكهرباء، إن شبكة الكهرباء داخل العاصمة أنشئت على أساس تحمل الأحمال الكهربائية الحالية والمستقبلية، موضحا أن الشبكة تعمل على ضمان إمداد التغذية الكهربائية بشكل دائم ومستمر.



بالخطوات.. طريقة وصفة "كفتة الفراخ " بطريقة توتا مراد



قدمت الشيف " توتا مراد " خلال برنامج " سفرة و طبلية " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد " ، طريقة وصفة " كفتة الفراخ ".





طرق رى أراضى «العاصمة الإدارية» بـ مياه الصرف والأمطار



قال عزت محمود، مدير تنفيذي في مشروعات المياه، إن محطة معالجة مياه الصرف داخل العاصمة الإدارية تتكون من 10 مراحل، موضحا أنها تعالج 250 متر مكعب يوميا لاستخدامها فى الري تعمل على تغذية مشروع النهر الأخضر.



أشهر عازف تشيللو مصري .. "ميت" في بيان المهن الموسيقية و"حي" في مداخلة هاتفية !



ماذا لو استيقظت من نومك فوجدت جهة عملك أو نقابتك تُذيع نبأ وفاتك ؟؟، قد يكون الأمر ضربا من ضروب الخيال ، لكنه حدث عبر نقابة معنية بالجمال والفن ويغلب على أعضائها طابع الدقة والرقة والإنسانية .



