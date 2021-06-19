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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"الرياضة" تكشف حقيقة تحويل مركز شباب الجزيرة وفروعه لنادي استثماري

مركز شباب الجزيرة
مركز شباب الجزيرة

نفت وزارة الشباب والرياضة، ما تم تداوله من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتزامها تحويل مركز شباب الجزيرة وفروعه إلى نادي استثماري، مؤكدةً أن ما تم تداوله في هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة.

 

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري،  شهد اليوم ونظيره الفلسطيني الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية ورئيس اتحاد كرة القدم بدولة فلسطين؛ اليوم الرياضي للمقيمين في مصر احتفالاً باليوم العالمي للاجئ بمركز شباب الجزيرة والذي تنظمه المركزية للتنمية الرياضية "القاعدة الشعبية" بالتعاون مع هيئة تيردي زوم ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ، تحت شعار "معا نتعافي .. نتعلم .. نتألق".

 

وأكد وزير الشباب والرياضة، علي إقامة الاحتفالية كل عام بتنظبم يوم رياضي من وزارة الشباب والرياضة من أجل دعم المقيمين في مصر وتوفير الحماية لهم وإدراجهم في أنظمة الرعاية الصحية والتعليمية والرياضية.

 

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي أن اليوم الرياضي يهدف إلى إلقاء الضوء على حقوق المقيمين في مصر ودمجهم في المجتمع واستخدام الرياضة كاحدي القوي الناعمة لدعمهم نفسيًا واجتماعيا وتحسين أحوالهم المعيشية.

 

وعقب ذلك، قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي برفقه الفريق جبريل الرجوب؛ بجولة تفقدية داخل أروقة مركز شباب الجزيرة ، ومركز التعليم المدني، مشيداً الرجوب بالمشتوي الانشائي المتميز الذي وصلت له المنشآت الشبابية والرياضية في مصر .

وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة مركز شباب الجزيرة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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