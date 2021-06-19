العاشرة يا رجالة.. عماد متعب يوجه رسالة دعم للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي

وجه عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب السابق، رسالة دعم للاعبي الفريق الأحمر قبل مواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب متعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “العاشرة يا رجالة”.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس اليوم.

والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي هي beIN SPORTS HD 4، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من نصف ساعة.

وتلعب المباراة عند السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق .

وجاءت قائمة الأهلي أمام الترجي كالتالي: محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمود كهربا ومحمد شريف، ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات، وأليو ديانج وعلى لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.