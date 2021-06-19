منها الزيوت والمقرمشات والحلوى.. برلماني يرفض زيادة ضريبة القيمة المضافة لبعض السلع

من المنتظر أن تبدأ لجنة الخطة والموازنة ، خلال الفترة المقبلة مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة على ضريبة القيمة المضافة ، والتي تتضمن إلغاء عدد من السلع من ضريبة الجدول بقيمة 5 % إلى ضريبة القيمة المضافة بالسعر الكامل بنسبة 14%، ومنها الزيوت والمقرمشات والحلوى من العجين والصابون والمنظفات.

وفي هذا السياق، قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تقدمت بتعديلات ضريبة القيمة المضافة منذ بداية الفصل التشريعي الأول، إلا أنه لم يتم تحديد موعد لمناقشة هذه التعديلات، التي تحتاج إلى العديد من الجلسات والمناقشات خاصة وانها تمس محدودي الدخل.

ورفض إمام في تصريحات لـ"صدى البلد"، الزيادة المقترحة بالتعديلات على ضريبة الزيوت والمقرمشات والمنظفات خاصة المتعلقة بالزيوت، نظرا لكونها تؤثر بشكل مباشر على الأطعمة وكذا على محدودي الدخل، مؤكدا على وجود طرق عديدة لزيادة الحصيلة الضريبة دون تحميل أعباء إضافية على محدودي الدخل ومنها استيراد الأموال المتعلقة بالتهرب الضريبي والتي ستوفر مليارات للدولة.

واستعرض النائب كل من الجانب الإيجابي والسلبي لتعديلات ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا أن الرأي الأخير لإقرار جميع التعديلات من عدمه سيكون لمجلس النواب.

تعديلات إيجابية

تتمثل إيجابيات تعديل ضريبة القيمة المضافة -وفقا لتصريحات أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب- في تحقيق التوازن والحوكمة من خلال فرض ضرائب على الأنشطة التجارية عبر الانترنت وذلك حتى تتساوى مع نظريتها في المحلات، حيث تدفع الأخيرة الضرائب إلى جانب مصاريف الإيجار والكهرباء وغيرها من المصاريف الإدارية.

كما تشمل التعديلات مجموعة من البنود الجديدة للسلع والخدمات المعفاة، منها منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر والمستورد أو المخمر المستورد من الخارج وكذلك المنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها بما فيها البذور والتقاوى والشتلات والخضراوات والفواكة المصنعة محلياً فيما عدا العصائر ومركزاتها والأغذية المحضرة للحيوانات والدواجن والأسماك ومحضرات وإضافات ومركزات الأعلاف فيما عدا أغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة وعجائن الورق وورق الصحف وورق الطباعة والكتابة.

كما تضمنت قائمة الإعفاءات النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة، والنقل المائي غير السياحى للأشخاص والنقل الجوى للأشخاص والأدوية والمواد الداخلة في إنتاج الأدوية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وإعفاء خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه، تخفيفاً عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء، وإضافات الأعلاف بما يؤدي إلى خفض تكلفة الأعلاف وإعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة.

تعديلات سلبية

وفيما يخص التعديلات السلبة، أكد النائب عبدالمنعم إمام، انها تتمثل في الزيادات على الزيوت والمنظفات المقترحة في تعديلات قانون القيمة المضافة والمقدرة بـ9 % لتصل إلى 14% بعد نقل هذه المنتجات من ضريبة الجدول بقيمة 5% إلى إجمالي ضريبة القيمة المضافة وذلك بعد زيادة أسعار الزيت على بطاقات التموين.