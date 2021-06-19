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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تكشف عن مواصفات وشكل تيلورايد موديل 2022 .. صور

كيا تيلورايد موديل
كيا تيلورايد موديل 2022

أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية، الكشف عن سيارتها الجديدة تيلورايد موديل 2022 ، التي تنتمى إلى فئة السيارات الـSUV ، حيث تتميز بتحديثات إضافية ولمسات جمالية عديدة .

 

 

وتستمد السيارة كيا تيلورايد موديل 2022 ، قوتها من محرك من فئة V8 الشهيرة بعزم دوران يصل إلى 262 نيوتن متر ويتصل بناقل سرعة مكون من 8 سرعات، وسيختار العميل نظام دفع السيارة وفقًا للفئة.

 

 

كما تستهلك سيارة كيا تيلورايد موديل 2022 حوالي جالون لكل 20 ميل على طرقات المدن، وحوالي جالون لكل 26 ميل على الطرق السريعة.

 

 

وتظهر السيارة كيا تيلورايد موديل 2022 ، بشكل خارجي جديد يضم الشبك الأمامي الجديد مع شعار كيا الجديد ، بجانب اللمسة الجمالية التي تم وضعها على الموديل القديم .

 

 

وتضم المقصورة الداخلية للسيارة كيا تيلورايد موديل 2022 ، شاشة بمقاس 10.25 بوصة والتي تتوفر في فئتي LX وS ، بالإضافة الى شاشة المالتيميديا في بعدة قياسات، تتراوح بين 8، 10.25 بوصة، مع قدرتها على الاتصال بأنظمة الهواتف الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

 

 

وزودت كيا طراز تيلورايد موديل 2022 بنظام للتحكم الأوتوماتيكي في المناخ مع مساعد للقيادة على الطرق السريعة وكذلك نظام كروز كونترول ذكي مبني على الملاحة ويتوفر في جميع فئات السيارة.

 

 

كما زودت بالعديد من عوامل الأمن والسلامة، أبرزها نظام نظام التنبيه المسبق للسائق في حالات الاصطدام، نظام تحديد المسار، الفرامل الإلكترونية الأوتوماتيكية، وكاميرات لرصد النقاط العمياء لعين السائق.

 

أما عن سعر السيارة كيا طراز تيلورايد موديل 2022 ، في السوق الأمريكي بسعر 33 ألف دولار ، و يتوقع بأن تصل كيا تيلورايد 2022 بتحديثاتها الجديدة للأسواق في نهاية العام الجاري .

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