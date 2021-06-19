رئيس دار الأوبرا يعلن تحويل المسئولين للتحقيق بسبب "قطة المهرجان".. تفاصيل

أعلنت وزارة الثقافة تحويل المسئولين للتحقيق فى واقعة قتل قطة المهرجان .





و قال رئيس دار الأوبرا المصرية مجدي صابر أن الأوبرا فتحت تحقيق موسع فى موضوع قتل القطة و إن أي شخص يثبت تورطه فى تلك الواقعة سيتم عقابه بشدة لمنع تكرر تلك الواقعة.





واضاف ان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي زعموا أننا قتلنا القطة وأولادها وهو ما لم يحدث، لأنّهم ما زالوا على قيد الحياة، وفي هذا النوع من الحوادث نتواصل فيه مع مديرية الطب البيطري التي تتعامل مع الأمر"، مشيرا إلى أن التحقيق سينتهي غدا".

و اكد إن الطب البيطري يحقق فى الواقعة لمعرفة سبب الوفاة فالسبب الى الآن غير معروف و لو ثبت تورط أشخاص سيتم معاقبتهم كما ان دار الاوبرا ترفض تماما قتل الحيوانات بساحة الأوبرا موجود بها كلاب و قطط و صغار القطط ولا يقترب منهم أحد و يعاملوهم بلطف.



