طه اسماعيل: عناصر الأهلي قادرة على صنع الفارق أمام الترجي

كشف طه اسماعيل نجم الاهلي والمنتخب السابق رؤيته لـ مباراة الفريق امام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

وأكد اسماعيل في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن مباراة الفريقين صعبه خاصة وانها بين فريقين من اكبر الفرق في افريقيا .

وأضاف أن فريق الترجي يمتلك للاعبين على أعلى مستوى خاصة كوليبالي والهوني وبن غيث مشددا على ان اللاعبين مميزين ولن يتاثروا باي ازمات يمر بها فريق الترجي.

وأكد طه اسماعيل أن الاهلي ايضا فريق كبير ويمتلك للاعبين رائعين يمتلكون عامل الخبره وأن قفشه نجم الأهلي أحد أبرز العناصر الاساسية التي يعتمد عليها موسيماني مشددا ان هناك عناصر عديدة في الفريق قادره على صنع الفارق مثل محمد شريف وطاهر محمد طاهر واليو ديانج

وتابع طه إسماعيل أنه يتوقع ان يحقق الاهلي نتيجيه ايجابية في المباراة.

ويستعد الترجي لمواجهة الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب رادس، في مباراة ثأرية للشياطين الحمر، بعد خسارة نهائي بطولة 2018.

الأهلي تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد تخطيه عقبة صن داونز، بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتقابل الفريقان في نهائي 2012، وحينها انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق، قبل أن يفوز الأهلي في مباراة الإياب بهدفين لهدف.

وانتظر جمهور الفريقان خمس سنوات حتى يتواجها مجددًا في دور الثمانية لعام 2017، وحينها انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق، وفي مباراة الإياب فاز الأهلي بهدفين لهدف.