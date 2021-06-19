6 عمال يمزقون جسد قائد دراجة بالسكاكين والمطاوي بسبب خلاف على أولوية المرور بطلخا
أصيب عامل بمحل جزارة، بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر مشاجرة مع 6 أشخاص بالأسلحة البيضاء بسبب الخلاف بينهم علي أولوية المرور بالدرجات النارية بقرية "المنيل" في طلخا بالدقهلية، وتم نقل المصاب إلي مستشفي المنصورة الدولي لخطورة حالته وتم ضبطهم وضبط الأسلحة المستخدمة في الواقعة "2 سكين ومطواة".
ورد إخطارلمديرية أمن الدقهلية بورود بلاغا لمركز شرطة طلخا من مستشفى المنصورة الدولى، بوصول "علاء عبد القادر محمد العوضي" 16 سنة عامل بمحل جزارة مصابا بجروح قطعية بالرأس من الخلف والرقبة والذراع الأيسر والألية ( إدعاء تعدی ).
بانتقال الضباط والفحص وسؤاله إتهم "ضياء م. ف. ع. ال" 20 سنة عامل، و"محمد ع.أ. ج .م" 20 سنة عامل، و"إسلام ع. ال. ع. ر"19 سنة عامل، و" شريف .ع. ع " 19 سنة عامل، "محمد .ش .س. ش" 19 سنة عامل، و"محمود م. ح. ع. ر" 20 سنة عامل، بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي وأسلحة بيضاء بحوزة الثالث والخامس والسادس على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم على أولوية المرور حال استقلال المصاب دراجته النارية واستقلال المتهمين دراجتين ناريتين.
بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب وبإرشاد الثالث والسادس تم ضبط 2 سكين وبإرشاد الخامس تم ضبط مطواة وتم التحفظ عليهم.