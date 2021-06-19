6 عمال يمزقون جسد قائد دراجة بالسكاكين والمطاوي بسبب خلاف على أولوية المرور بطلخا

أصيب عامل بمحل جزارة، بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر مشاجرة مع 6 أشخاص بالأسلحة البيضاء بسبب الخلاف بينهم علي أولوية المرور بالدرجات النارية بقرية "المنيل" في طلخا بالدقهلية، وتم نقل المصاب إلي مستشفي المنصورة الدولي لخطورة حالته وتم ضبطهم وضبط الأسلحة المستخدمة في الواقعة "2 سكين ومطواة".



ورد إخطارلمديرية أمن الدقهلية بورود بلاغا لمركز شرطة طلخا من مستشفى المنصورة الدولى، بوصول "علاء عبد القادر محمد العوضي" 16 سنة عامل بمحل جزارة مصابا بجروح قطعية بالرأس من الخلف والرقبة والذراع الأيسر والألية ( إدعاء تعدی ).

بانتقال الضباط والفحص وسؤاله إتهم "ضياء م. ف. ع. ال" 20 سنة عامل، و"محمد ع.أ. ج .م" 20 سنة عامل، و"إسلام ع. ال. ع. ر"19 سنة عامل، و" شريف .ع. ع " 19 سنة عامل، "محمد .ش .س. ش" 19 سنة عامل، و"محمود م. ح. ع. ر" 20 سنة عامل، بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي وأسلحة بيضاء بحوزة الثالث والخامس والسادس على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم على أولوية المرور حال استقلال المصاب دراجته النارية واستقلال المتهمين دراجتين ناريتين.



بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب وبإرشاد الثالث والسادس تم ضبط 2 سكين وبإرشاد الخامس تم ضبط مطواة وتم التحفظ عليهم.