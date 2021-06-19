عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أعداد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2021.. العلمي والأدبي

امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر

أعلن الأزهر الشريف، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (113473) طالبًا وطالبة.

وذكر الأزهر الشريف، أن الطلاب ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

يذكر أن امتحانات الشهدة الثانوية الأزهرية، انطلقت صباح اليوم السبت 19 يونيو 2021م، للعام الدراسي (1441-1442هـ)- (2020/2021م)، حيث أدى طلاب القسم العلمي اليوم امتحانات مادة الفقه، ويؤدي طلاب القسم العلمي الامتحانات في أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع، ويؤدي طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم في أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وتستمر أعمال الامتحانات حتى يوم الأحد 1 أغسطس من هذا العام.

وتفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، صباح اليوم عددًا من لجان الامتحانات بمنطقة العاشر من رمضان بمعهد فؤاد خميس بمحافظة الشرقية، للاطمئنان على انطلاق عملية الامتحانات في سلامة ويسر، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية.

وشدد وكيل الأزهر على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات والحفاظ على نظافة اللجان وتطهيرها بشكل يومي، حفاظًا على سلامة الطلاب وأعضاء اللجان، ومن أجل توفير الجو المهيأ للامتحانات، وأهمية الحضور المبكر للجان من قبل الأعضاء للقيام بالأعمال الإدارية في أوقاتها والحفاظ على وقت الطلاب. 

أعداد طلاب الثانوية الأزهرية امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي المحافظات

ترشيحاتنا

5 آلاف وحدة اسكان متوسط حتى الآن.. الإسكان: العلمين الجديدة تستوعب جميع فئات المجتمع |صور

4 آيات معلقات بعرش الرحمن .. محمد وهدان يكشف عنها

مدبولي يتفقد أعمال تنفيذ القطار الكهربائى من محطة عدلى منصور

أخبار الفن| تميم يونس يرد على طليقته بعد اتهامه بـ اغتصابها.. وفاة الفنان سيد مصطفى

قانون الاستثمار يمنح الحق في إنشاء وتمويل المشروع من الخارج دون قيود.. تفاصيل

6 عمال يمزقون جسد قائد دراجة بالسكاكين والمطاوي بسبب خلاف على أولوية المرور بطلخا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأعلى للجامعات يعلن النظام الجديد للدراسة وقواعد تنسيق القبول للعام الدراسي القادم

محكوم عليه بـ 16 مؤبد.. تفاصيل مقتل عنصر إجرامى وإصابة شقيقه في السمطا

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

انتصار جديد للمرأة.. حكم نهائي يمنع الرجل من حرمان الزوجة من استخراج شهادة ميلاد طفلها

تعليق محبط من خالد الغندور على مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي أبطال أفريقيا

الحب مش مضمون.. رامى وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي وتركت أبويا الفنية ثقيلة جدا

فرج عامر يوجه طلبا غريبا لاتحاد كرة القدم

تحطم مروحية تحمل صناديق اقتراع في جنوب غرب إيران ومصرع أحد ركابها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. امتصاص الأرض كميات غير مسبوقة من الحرارة|تفاصيل مقلقة

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

فيديو

فيديوجراف.. القصة الكاملة لاتهام تميم يونس بـاغتصاب طليقته

فيديوجراف.. لماذا خدعت السيدة الجنوب أفريقية العالم بإنجاب 10 توائم ؟

معجزة طبية.. صدى البلد يحاور أول مبتور أطراف يزرع كتفين وذراعين في العالم|شاهد

فيديوجراف.. صاحبة الـ 55 زيجة تقدم نصيحتها للبنات

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

د. محمد مبروك يكتب: رواية «زرادوستار»

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ