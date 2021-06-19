برلماني: ما تحقق من انجازات بمصر يرجع للإرادة السياسية للرئيس السيسي

أكد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، أن ما تحقق من إنجازات ضخمة في كل ربوع الوطن حتى الآن وطوال السنوات السبع الماضية، لا يزال يمثل بداية في مشوار تنموي كبير وضخم تسير فيه مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال “زكي” في تصريحات له اليوم، إن الفضل في النمو والتقدم الذي يشعر به ويراه ملايين المصريين، يعود إلى الإرادة السياسية القوية لدى الرئيس السيسي، الذي يريد إحداث نقلة كبرى في المسار الوطني المصري، وتجاوز كل مشاكل وتحديات الوطن.

واشار عضو مجلس النواب، إلى ما قاله الرئيس السيسي، خلال استقباله وزراء ومسؤولي الإعلام العرب، بأن مصر اتخذت قرارًا استراتيجيًا بالمضي قدما في مسارين متوازيين وهما مكافحة الارهاب ومسار البناء والتعمير الى جانب مواجهة مشاكلها بتجرد حقيقي، ثقة في وعي الشعب المصري وتفهمه لجدوى مسار الاصلاحات.

وقال النائب، إن الرئيس السيسي أكد أن ما قطعته مصر من شوط طويل في مجال الإصلاحات، لا يزال البداية في مشروع تنموي عملاق يغير وجه الوطن بكامله ويحقق آملا وأحلام لأجيال شابة قادمة، كما إنه يجنب مصر ويلات دول كثيرة تأخرت عن الإصلاح فلم تستطع الصمود وتعاني اليوم أشد المعاناة.