مصرع طالب صدمته سيارة على طريق المنصورة - طناح

لقي طالب مصرعه متاثرا باصابته بعدما صدمته سيارة ملاكي اثناء عبور الطريق أمام قرية عزبه " فوده" علي طريق ( المنصورة - طناح ) بمحافظة الدقهلية ، وتوفي فور وصوله المستشفي وبسؤال قائد السيارة اعترف بارتكاب الواقعة دون قصدًا منه.

كانت مديرية أمن الدقهلية، تلقت اخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول المدعو "عبده عصام محمد عبد العظيم " 13 سنة، طالب ، ومقيم قرية " برق العز " دائرة مركز المنصورة، مصاب بنزيف داخلي بالبطن والمخ وكدمات وكسور متفرقة بالجسم ( إدعاء حادث طريق ) وتوفي عقب وصوله.

بانتقال الضباط والفحص تبين أنه حال سير السيارة رقم ( درو 9238 ملاكي ) قيادة المدعو "محمد حسن السيد " 45 سنة، صاحب محل أجهزة كهربائية ومقيم شارع " عبدالسلام عارف " دائرة قسم أول المنصورة ، علي طريق ( المنصورة - طناح ) وأمام عزبة فوده ،دائرة المركز أصطدم بالمذكور حال عبوره الطريق أمامه فجاة مما أدي الي حدوث إصابته التي أودت بحياته؟



وبسؤال والد المتوفي "عصام محمد عبدالعظيم محمد " 35 سنة، عامل ، ومقيم قرية " برق العز " دائرة المركز ،أيد ذات المضمون وأتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجله ، وبسوال قائد السيارة اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه

ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/12705 جنح مركز شرطة المنصورة ، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة