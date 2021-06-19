مصرع طالب صدمته سيارة على طريق المنصورة - طناح
لقي طالب مصرعه متاثرا باصابته بعدما صدمته سيارة ملاكي اثناء عبور الطريق أمام قرية عزبه " فوده" علي طريق ( المنصورة - طناح ) بمحافظة الدقهلية ، وتوفي فور وصوله المستشفي وبسؤال قائد السيارة اعترف بارتكاب الواقعة دون قصدًا منه.
كانت مديرية أمن الدقهلية، تلقت اخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول المدعو "عبده عصام محمد عبد العظيم " 13 سنة، طالب ، ومقيم قرية " برق العز " دائرة مركز المنصورة، مصاب بنزيف داخلي بالبطن والمخ وكدمات وكسور متفرقة بالجسم ( إدعاء حادث طريق ) وتوفي عقب وصوله.
بانتقال الضباط والفحص تبين أنه حال سير السيارة رقم ( درو 9238 ملاكي ) قيادة المدعو "محمد حسن السيد " 45 سنة، صاحب محل أجهزة كهربائية ومقيم شارع " عبدالسلام عارف " دائرة قسم أول المنصورة ، علي طريق ( المنصورة - طناح ) وأمام عزبة فوده ،دائرة المركز أصطدم بالمذكور حال عبوره الطريق أمامه فجاة مما أدي الي حدوث إصابته التي أودت بحياته؟
وبسؤال والد المتوفي "عصام محمد عبدالعظيم محمد " 35 سنة، عامل ، ومقيم قرية " برق العز " دائرة المركز ،أيد ذات المضمون وأتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجله ، وبسوال قائد السيارة اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه
ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/12705 جنح مركز شرطة المنصورة ، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة