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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: حجم الإنفاق على مدينة العلمين الجديدة منذ بدايتها تجاوز الـ٦٥ مليار جنيه

وزير الاسكان
وزير الاسكان

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير  الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية هى الممول لمشروع الداون تاون بالعلمين الجديدة بتكلفة استثمارية ٣٠ مليار جنيه.

 

وذكر وزير الاسكان في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن  هناك مجموعة من المشروعات الرائدة التى تتولاها وزارة الإسكان فى الجزء الساحلى من العلمين الجديدة وهناك أراضى خالية سيتم طرحها للمستثمرين لتنميتها وفقا للتوقيتات والجداول الزمنية  وذلك بعد تقديم جدول زمنى للمشروع التنموي الذى يستهدف تدشينه.

الإسكان: انطلاق العمل في أبراج داون تاون العلمين الجديدة

وزير الإسكان يتفقد أعمال تشطيب الواجهات لـ15 برجاً بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة

وأشار وزير الاسكان إلى أن حجم الإنفاق على مدينة العلمين الجديدة منذ بدايتها تجاوز ال٦٥ مليار جنيه، مضيفاً لدينا ما يزيد عن ١٥٠٠ وحدة سكنية اسكان اجتماعى، 5 آلاف وحدة اسكان متوسط، وعدد كبير من الإسكان المتميز فى المنطقة الشاطئية .

 

وأكد أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة خلال العام الجارى، كما  سيتم وضع حجر الأساس لمجموعة ابراج أخرى بجانب الداون تاون خلال شهرين القادم، كما  سيتم عمل مجموعة من الافتتاحات فى المدن العمرانية الجديدة بداية من شهر يوليو القادم.

البرج الأيقوني 

وكشف  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  عن اته  جار تنفيذ 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، بمدينة العلمين الجديدة، وتتولى تنفيذها شركة «cscec» الصينية، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 مترًا بإجمالى مسطحات 465 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهرًا، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج، بإجمالى مسطحات 320 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهرًا، وذلك على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 

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