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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

5 أفضل هواتف ذكية بسعر أقل من 4000 جنيه

هواتف ذكية
هواتف ذكية

يبحث بعض الأشخاص عن الهواتف الذكية المميزة، والتي تأتي بإمكانيات قوية شبة رائدة مقابل سعر مناسب، فإذا كنت ترغب في شراء هاتف ذكي جديد بسعر أقل من 4000 جنيه، يمكنك الاختيار من بين واحد من الهواتف الصينية التالية التي تأتي بسعر أقل من 4000 جنيه، وفقا لما ذكره موقع "gizchina".


1. هاتف Poco M3 Pro 5G:

يتمتع هاتف Poco M3 Pro 5G، بواصفات قوية بالنسبة للسعر، حيث يأتي بشاشة كبيرة من نوع LCD بقياس 6.5 بوصة، وبدقة عرض 1080 بكسل +، تدعم معدل تحديث لتشغيل الألعاب بسرعة 90 هرتزا في الثانية.

 

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ويقدم هاتف Poco M3 Pro 5G، كاميرا خلفية ثلاثية  بدقة 48 ميجابيكسل، متصلة بمستشعرين بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير الماكرو والعمق، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويحتوي هاتف Poco M3 Pro 5G، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس 5G، بفضل معالج ميديا تك من نوع Dimensity 700، إلى جانب 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت للتخزين.

وبينما يبدأ سعر بوكو Poco M3 Pro 5G، بحوالى 180 يورو (أي ما يعادل 3 آلاف و400 جنيه مصري).

بوكو Poco M3 Pro 5G


2. هاتف Realme Narzo 30:

ومن بين الهواتف الذكية التابعة لشركة ريلمي، يأتي هاتف ريلمي الجديد Realme Narzo 30، بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض +FullHD، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية.


ويحوى هاتف ريلمي Narzo 30، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بمستشعرين بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو والعمق، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.


ويتميز هاتف Realme Narzo 30، بمعالج ميدياتك من نوع Helio G95،  مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تستمد الطاقة بسرعة 30 وات.

ويتوفر ريلمي Narzo 30، للبيع مقابل سعر 195 دولارا (أي ما يعادل 3 آلاف جنيه مصري).

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ريلمي Narzo 30


3.  هاتف Poco M3:



يعمل هاتف Poco M3، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 662، إلى جانب 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية. 

ويعتبر Poco M3، من من بين الهواتف الذكية التي تأتي بشاشة كبيرة من نوع IPS،  بقياس 6.53 بوصة، بدقة Full HD +، بها نوتش للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا خلفية ثلاثية  بدقة 48 ميجابكسل، و 2 ميجابكسل لوحدات الماكرو ومستشعر عمق 2 ميجابكسل.

ويأتي هاتف Poco M3، مزودًا ببطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع بقوة 18 وات، ويتوفر الهاتف مقابل سعر 290 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و500 جنيه مصري).

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هاتف Poco M3


4. هاتف OPPO A54 5G:


يعد هاتف أوبو OPPO A54، من بين الهواتف الذكية التي تعمل بتقنية الجيل الخامس 5G، بفضل معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 480، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت.


ويقدم هاتف OPPO A54، شاشة من نوع IPS، بقياس 6.49 بوصة، بدقة عرض Full HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا الزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا 2 ميجابكسل لصور الماكرو ومستشعر 2 ميجابكسل، ولالتقاط صور السيلفي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل.


ويحتوي هاتف OPPO A54، ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يمكن شحنها بسرعة بقدرة 18 وات، ويتوفر مقابل سعر 296 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و600 جنيه مصري).

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هاتف OPPO A54


5. هاتف Huawei P Smart 2021:

 

بالنسبة لعشاق الهواتف الذكية التابع لشركة هواوي Huawei، فإن Huawei P Smart 2021 ، فهو الخيار الأفضل، حيث يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج من نوع  Kirin 710A، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويأتي هاتف P Smart 2021، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD بقياس 6.67 بوصة، تتميز بدقة عرض Full HD + وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل في الفتحة الأمامية، إلى جانب كاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مقترنة بعدسة بزاوية عريضة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل.

ويتميز هاتف هواوي P Smart 2021، ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 22.5 وات، ويتوفر مقابل سعر حوالى 191 دولار (أي ما يعادل ألفان و900 جنيه مصري).

هاتف هواوي P Smart 2021
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