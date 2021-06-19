عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يتفقد أعمال تنفيذ القطار الكهربائى من محطة عدلى منصور

مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى من محطة عدلى منصور مرورا بمدن شرق القاهرة حتى العاصمة الإدارية.

واستمع مدبولي لشرح حول تنفيذ القطار والمحطات التي سيمر بها حتي العاصمة الإدارية الجديدة .

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة تطوير منظومة النقل البحري، وتسهيل حركة النقل بين مصر والقارة الإفريقية، وذلك بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل،  ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على اهتمام الحكومة بملف تطوير النقل البحري؛ لما له من تأثير مباشر على حركة الصادرات المصرية، حيث بات توفُر الخطوط الملاحية المنتظمة، أحد العوامل الأساسية لتنشيط حركة الصادرات، لاسيما مع دول القارة الإفريقية، في ضوء ما تتمتع به المنتجات والسلع المصرية من مميزات سعرية تنافسية.

قطاع الاعمال العام مجلس الوزراء وزير النقل وزيرة التجارة والصناعة رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة القطار الكهربائي

موضوعات متعلقة

الحكومة تكشف حقيقة تحصيل رسوم مقابل التطعيم بلقاح كورونا في المنازل

حقيقة تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح فيروس كورونا بالمنازل

ننشر خطة الحكومة لتأمين الطلاب من الإصابة بكورونا خلال الامتحانات .. الالتزام بالكمامة طوال فترة الامتحان .. مسافة مترين بين كل طالب .. قياس الحرارة لكل طالب وتوجيه المشتبه فيهم لقاعات مخصصة

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. إنفو جراف

تعرف على حقيقة الإعلان عن وظائف جديدة بهيئة قناة السويس

مجلس الوزراء: المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة 5.5 شهر

زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية.. حقيقة أم شائعة؟

خطة الحكومة لتأمين الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا خلال الامتحانات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جريزمان يتعادل لـ فرنسا أمام المجر في يورو 2020

5 آلاف وحدة اسكان متوسط حتى الآن.. الإسكان: العلمين الجديدة تستوعب جميع فئات المجتمع |صور

4 آيات معلقات بعرش الرحمن .. محمد وهدان يكشف عنها

مدبولي يتفقد أعمال تنفيذ القطار الكهربائى من محطة عدلى منصور

أخبار الفن| تميم يونس يرد على طليقته بعد اتهامه بـ اغتصابها.. وفاة الفنان سيد مصطفى

قانون الاستثمار يمنح الحق في إنشاء وتمويل المشروع من الخارج دون قيود.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأعلى للجامعات يعلن النظام الجديد للدراسة وقواعد تنسيق القبول للعام الدراسي القادم

محكوم عليه بـ 16 مؤبد.. تفاصيل مقتل عنصر إجرامى وإصابة شقيقه في السمطا

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

انتصار جديد للمرأة.. حكم نهائي يمنع الرجل من حرمان الزوجة من استخراج شهادة ميلاد طفلها

تعليق محبط من خالد الغندور على مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي أبطال أفريقيا

الحب مش مضمون.. رامى وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي وتركت أبويا الفنية ثقيلة جدا

فرج عامر يوجه طلبا غريبا لاتحاد كرة القدم

تحطم مروحية تحمل صناديق اقتراع في جنوب غرب إيران ومصرع أحد ركابها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. امتصاص الأرض كميات غير مسبوقة من الحرارة|تفاصيل مقلقة

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

فيديو

فيديوجراف.. القصة الكاملة لاتهام تميم يونس بـاغتصاب طليقته

فيديوجراف.. لماذا خدعت السيدة الجنوب أفريقية العالم بإنجاب 10 توائم ؟

معجزة طبية.. صدى البلد يحاور أول مبتور أطراف يزرع كتفين وذراعين في العالم|شاهد

فيديوجراف.. صاحبة الـ 55 زيجة تقدم نصيحتها للبنات

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

د. محمد مبروك يكتب: رواية «زرادوستار»

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ