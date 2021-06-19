مدبولي يتفقد أعمال تنفيذ القطار الكهربائى من محطة عدلى منصور

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى من محطة عدلى منصور مرورا بمدن شرق القاهرة حتى العاصمة الإدارية.

واستمع مدبولي لشرح حول تنفيذ القطار والمحطات التي سيمر بها حتي العاصمة الإدارية الجديدة .

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة تطوير منظومة النقل البحري، وتسهيل حركة النقل بين مصر والقارة الإفريقية، وذلك بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على اهتمام الحكومة بملف تطوير النقل البحري؛ لما له من تأثير مباشر على حركة الصادرات المصرية، حيث بات توفُر الخطوط الملاحية المنتظمة، أحد العوامل الأساسية لتنشيط حركة الصادرات، لاسيما مع دول القارة الإفريقية، في ضوء ما تتمتع به المنتجات والسلع المصرية من مميزات سعرية تنافسية.