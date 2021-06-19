أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

كل من شاهدوه يكذب يدركون أنها التقية.

كم من مغيب صدقه وولج طريق الغواية.

صوره إبان إعتصام رابعة إدانة أفلت من عواقبها .

كان لابد وأن يودع في القفص والتهمة كذاب أشر.

كتب بشهادته نهايته بعد أن قام بتعرية جماعته.

أقواله أمام المحكمة لابد وأن تكون في متناول كل المصريين من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

أسئلة القاضي المستنير مبعث تقدير وقد وثق نهج رجل تلون وتبدل في محراب العدل وهنا النفي إدانة لمن كان يوما من أبواق إيصال أفكارهم المسمومة.

ترديد إسمه مجددا مقترنا بلقب شيخ إنتحال صفة كاذبة.

تلك محصلة إنطباعي عن شهادة محمد حسين يعقوب أمام المحكمة.

مصر إذا يوم الثلاثاء 15 يونيو2021 علي موعد مع مشهد أسدل الستار علي أحد الأوكار التي تولي محمد حسبن يعقوب من خلالها ترويج أكاذيب ظل حقبا يرددها وأتي في وضح النهار يكذبها. من خلال أقواله أمام محكمة الجنايات في قضية خلية داعش بإمبابة.

الكتاب الأسود لجماعة الإخوان إكتمل بشهادة يعقوب التي توجز فيما يلي:-

لست مفتياً و لا أهل للفتوى.

أنا حاصل علي دبلوم معلمين و أرائي اجتهادات شخصية نتيجة قرائتي, و طبيعي أن تؤثر في الناس.

حسن البنا أسس جماعة للوصول إلى الحكم و احياء الخلافة و لا يجب أن نتبع شخص سوى النبي أو جماعة سوى جماعة النبي.

سيد قطب ليس شيخاً لم يتفقه في علوم الدين, و لم يتعلم على يد شيخ.

رئيس الدولة ولي أمر شرعاً و لا يوجد خليفة لعدم إجماع المسلمين على خليفة في العالم كله

الجهاد هو أن نعمل لزيادة عدد الصالحين كي لا تهلك الأمة و لا يجوز قتل المسلمين أو رجال الجيش و الشرطة .

لا علاقة لي بالسياسة و لا انتمي لأي حزب أو جماعة و لا اعرف معنى الفكر الجهادي.

تأخرت في الحضور للشهادة لظروفي الصحية و لأن المحامي ابلغني أني شاهد نفي و أن حضوري اختياريا.

تلك هي أقواله واليقين أنه تحول بعدها من يعقوب إلي كذوب وهنا وإن أفلت من عقاب الدنيا فسوف يحاسب عن عمر من الضلال والمحصلة أجيال تلو أجيال تشربت من غث الأفكار .

ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين .