مصرع وإصابة 6 في تصادم ملاكي وميكروباص بسبب السرعة الزائدة بالدقهلية

لقي طالب مصرعه وأصيب 6 أخرين اثر تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص أمام قرية طنباري "علي طريق (السنبلاوين - المنصورة ) بمحافظة الدقهلية، وتبين أنه سبب السرعة الزائدة لقائد الملاكي مما ادي الي إختلال عجلة القيادة بيده و إنحرافه وإصطدامه بالسيارة الميكروباص من الخلف، وبتفتيش قائد السيارة الملاكي عثر علي عدد 2 لفلفة صغير لها نبات عشبي يشبه نبات البانجو المخدر.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق ( السنبلاوين - المنصورة ) أمام قرية " طنباري " دائرة المركز.

وبإنتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص تبين أن طرفي الحادث كلا من السيارة رقم ( د ط ج 6187 أجرة ميكروباص ) قيادة المدعو “محمد رجب خليل السيد “ 33 سنة، سائق ، ومقيم بندر السنبلاوين باتجاه المنصورة والسيارة رقم ( دع ط 9487 ملاكي ) قيادة المدعو "محمود محمد العزب " 35 سنة ،محاسب ، ومقيم قرية " تلبانة " دائرة مركز المنصورة بذات الاتجاة وتبين أن سبب الحادث إختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الثانية ، مما أدى إلى إنحرافة وإصطدامه بالسيارة الأولي من الخلف نتيجة السرعة الزائدة نجم عن ذلك وفاة المدعو "خالد هاني محمد محمد " 17 سنة، طالب ، ومقيم قرية " الزريقي " دائرة المركز ، وإصابة عدد " 6 " أشخاص بإصابات تراوحت ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم "وجميعهم من مستقلي السيارة الأولي " وتم نقلهم إلى مستشفى السنبلاوين العام ، وبسؤال قائدي المركبتين ووالد المتوفي المدعو " هاني محمد محمد نعناعه " 43 عامل ، ومقيم بذات القرية ،أيدوا ذات المضمون.



يشار الي أنه بتفتيش شخص قائد السيارة الثانية عثر علي عدد " 2 " لفافة صغيرة الحجم بها نبات عشبي يشبه نبات البانجو المخدر " تم التحفظ عليهما تم رفع أثار الحادث " وتم التحفظ على المركبتين " ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/12162 جنح مركز السنبلاوين ، جارى إستكمال الفحص و العرض على النيابة العامة .