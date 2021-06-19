انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بتربية رياضية مطروح

رئيس جامعة مطروح يتابع انتظام الامتحانات

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت إن طلاب كلية التربية الرياضية بنين أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020 /2021، مشيرًا لاستمرار الامتحانات ببقية كليات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن الهدوء والاستقرار والانتظام، ساد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة، دون رصد شكاوى تتعلق ‏بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر، مضيفًا أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بدأت يوم الثلاثاء الموافق الأول من يونيو ٢٠٢١، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق الثلاثين من يونيو ٢٠٢١.



وأضاف الدكتور مصطفى النجار أن طلاب الجامعة والقائمين على الامتحانات، قدموا نموذجًا في الالتزام بالتعليمات واتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد وتوفير المطهرات، مؤكدًا توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.



يذكر ان رئيس جامعة مطروح قد شارك، في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي بعنوان: الجامعات العربية ودورها في مواجهة تحديات جائحة كورونا، الذي نظمته الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، تحت رعاية الأمين العام للاتحاد الدكتور عمرو عزت سلامة، وذلك عبر برنامج زووم.



وأشاد رئيس الجامعة، بالجهود البحثية التي تم عرضها خلال المؤتمر، حيث تم عرض أوراق بحثية مختارة من علماء عرب من 18 دولة عربية موزعة على ثلاث مجالات مختلفة هي الوقاية، والانتظار، والعلاج.



واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تجربة مصر في مواجهة الجائحة، لافتًا إلى أن الوزارة وضعت الإجراءات اللازمة؛ لضمان سلامة الطلاب والمراقبين وكافة المشاركين في العملية الامتحانية.



ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو عزت، أن المؤتمر شارك به أكثر من 600 باحث، وتميزت الأبحاث بالرصانة العلمية، مؤكدًا أن جائحة كورونا خلقت حالة من الانطلاق في مجال العلوم والنشر الدولي، حيث سجلت خلال عام 2020 أكثر من 200 ألف ورقة بحثية حول الجائحة على قاعدة بيانات “دايمنشن”، وحصلت مصر على المركز الأول عَرَبِيًّا وَأَفْرِيقْيَا، وشاركت سبع جامعات مصرية في الأبحاث السريرية للجائحة.