عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة مطروح يتابع انتظام الامتحانات

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بتربية رياضية مطروح

امتحانات جامعة مطروح
امتحانات جامعة مطروح

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت إن طلاب كلية التربية الرياضية بنين أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020 /2021، مشيرًا لاستمرار الامتحانات ببقية كليات الجامعة.

تعليم مطروح: امتحان العربي للدبلومات الفنية في مستوى الطالب المتوسط

مطار مرسى مطروح يستقبل أول رحلة قادمة من كازاخستان على متنها 187 سائحًا

وأكد رئيس الجامعة، أن الهدوء والاستقرار والانتظام، ساد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة، دون رصد شكاوى تتعلق ‏بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر، مضيفًا أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بدأت يوم الثلاثاء الموافق الأول من يونيو ٢٠٢١، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق الثلاثين من يونيو ٢٠٢١.

وأضاف الدكتور مصطفى النجار أن طلاب الجامعة والقائمين على الامتحانات، قدموا نموذجًا في الالتزام بالتعليمات واتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد وتوفير المطهرات، مؤكدًا توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

يذكر ان  رئيس جامعة مطروح قد شارك،  في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي بعنوان: الجامعات العربية ودورها في مواجهة تحديات جائحة كورونا، الذي نظمته الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، تحت رعاية الأمين العام للاتحاد الدكتور عمرو عزت سلامة،  وذلك عبر برنامج زووم.

وأشاد رئيس الجامعة، بالجهود البحثية التي تم عرضها خلال المؤتمر، حيث تم عرض أوراق بحثية مختارة من علماء عرب من 18 دولة عربية موزعة على ثلاث مجالات مختلفة هي الوقاية، والانتظار، والعلاج.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تجربة مصر في مواجهة الجائحة، لافتًا إلى أن الوزارة وضعت الإجراءات اللازمة؛ لضمان سلامة الطلاب والمراقبين وكافة المشاركين في العملية الامتحانية.

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو عزت، أن المؤتمر شارك به أكثر من 600 باحث، وتميزت الأبحاث بالرصانة العلمية، مؤكدًا أن جائحة كورونا خلقت حالة من الانطلاق في مجال العلوم والنشر الدولي، حيث سجلت خلال عام 2020 أكثر من 200 ألف ورقة بحثية حول الجائحة على قاعدة بيانات “دايمنشن”، وحصلت مصر على المركز الأول عَرَبِيًّا وَأَفْرِيقْيَا، وشاركت سبع جامعات مصرية في الأبحاث السريرية للجائحة.

محافظة مطروح اخبار المحافظات جامعة مطروح كلية التربية الرياضية إجراءات احترازية ووقائية

ترشيحاتنا

الشعراوي يوضح معنى قوله تعالى "زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ"..فيديو

انفجار وحريق ضخم في مستودع للمفرقعات وسط موسكو.. فيديو

تأخير مباراة الأهلي والترجي نصف ساعة بسبب شغب الجماهير

أبو عبلة يرفض نزول لاعبي الأهلي لاستكمال عمليات الإحماء بسبب الغاز

بسبب الغاز المسيل والاشتباكات.. قرار عاجل من حكم مباراة الأهلي والترجي

أخبار التكنولوجيا.. 5 أفضل هواتف ذكية أقل من 4000 جنيه.. وواتساب يستعد لإجراء تغيير مهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمنى يكشف حقيقة "شبح الإسماعيلية"

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

الأعلى للجامعات يعلن النظام الجديد للدراسة وقواعد تنسيق القبول للعام الدراسي القادم

محكوم عليه بـ 16 مؤبد.. تفاصيل مقتل عنصر إجرامى وإصابة شقيقه في السمطا

تعليق محبط من خالد الغندور على مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي أبطال أفريقيا

الأهلي يغادر ملعب رادس قبل اكتمال مران الإحماء .. صور

انتصار جديد للمرأة.. حكم نهائي يمنع الرجل من حرمان الزوجة من استخراج شهادة ميلاد طفلها

الحب مش مضمون.. رامى وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي وتركت أبويا الفنية ثقيلة جدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. امتصاص الأرض كميات غير مسبوقة من الحرارة|تفاصيل مقلقة

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

فيديو

فيديوجراف.. البرلمان يتدخل لمعاقبة محمد رمضان في أزمة سميرة عبد العزيز

فيديوجراف.. القصة الكاملة لاتهام تميم يونس بـاغتصاب طليقته

فيديوجراف.. لماذا خدعت السيدة الجنوب أفريقية العالم بإنجاب 10 توائم ؟

معجزة طبية.. صدى البلد يحاور أول مبتور أطراف يزرع كتفين وذراعين في العالم|شاهد

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

د. محمد مبروك يكتب: رواية «زرادوستار»

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ