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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير الخدمات الطبية والكشف على 6 ألاف مواطن فى أسوان

جانب من أعمال القافلة
جانب من أعمال القافلة الطبية

أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه تم إطلاق حملة الفحص الطبي الشامل المجاني " أكشف وأطمن " بداية من الأول لشهر يونيو الجارى وتستمر على مدار 30 يوماً وحتى نهاية نفس الشهر والتي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية تحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بهدف الكشف المجاني على المواطنين في المناطق النائية والبعيدة تسيراً عليهم من مشقة التنقل بين الوحدات الصحية والمستشفيات.

قال الدكتور إيهاب حنفي بأن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطن الأسواني بكافة أنحاء المحافظة وخاصة في القرى الأكثر إحتياجاً والمناطق النائية من خلال تنظيم القوافل الطبية المجانية وهو الذي يأتي تنفيذه متواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة ".

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وأشار إيهاب حنفي بأنه تم مواصلة تنظيم القوافل الطبية العلاجية المجانية بكافة القرى والنجوع على مدار الأيام الماضية والتي نجحت في إجراء الكشف الطبي لـ 6 ألاف مواطن ومواطنة داخل قرى الدقاديق وحاجر البلاليص بمركز إدفو ، وسبيل أبو المجد بمركز كوم أمبو ، وعنيبة وبلانة بنصر النوبة.

وتابع حنفى بأن القوافل الطبية ضمت العديد من التخصصات ، بجانب إجراء التحاليل الطبية ، وتوفير الأدوية المجانية ، لافتاً إلي عقد ندوات التوعية للأهالي حيث أقيمت فعاليات هذه القوافل بمتابعة من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

وكانت قد واصلت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن الأعمال الميدانية تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالعمل نهاراً وليلاً لتحسين مستوى النظافة العامة وذلك إستكمالاً لجهود المحافظة للإرتقاء بمستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا بجانب التعامل الحازم مع الإشغالات والتعديات ، بالإضافة إلى الأسراع بمعدلات مشروعات رفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية ، وكذا متابعة مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة " ، علاوة على متابعة تشغيل الأسواق الأسبوعية بكثافة 50% تنفيذاً لقرارات رئيس الوزراء وآستمرار الحملات المكبرة بالأسواق للإطمئنان على جودة السلع والمنتجات الغذائية وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، فضلاً عن تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة فيرس كورونا المستجد.

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IMG-20210619-WA0017
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة بأسوان

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