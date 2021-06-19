عامل يطعن آخر بمفك لخلاف على أولوية المرور بالدراجة البخارية بنبروة

أصيب عامل بطعنه نافذه بالبطن والصدر إثر تعدي عامل على آخر عليه بالضرب بآله حاده " مفك " بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب أولوية المرور اثناء قيادة كلا منهما دراجة نارية بأحد شوارع قرية "كفر الجنينة" مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، ونقل المصاب إلي مستشفي المنصورة الدولي لخطورة حالته .

كان اخطار قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزي بوصول المدعو " عمرو محمد أحمد على " 31 سنة، عامل ، ومقيم قرية " كفر الجنينة " دائرة المركز ، مصابا بجرحين شبه نافذين بالبطن والصدر من الجهة اليسرى ( إدعاء تعدي ) وتم تحويله الى مستشفى المنصورة الدولى لخطورة حالته.

بانتقال الضباط والفحص وسؤاله، إتهم المدعو "الصباحي م. ع. ال" 25 سنة ،عامل ، ومقيم بذات العنوان بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة ( ملك ) وإحداث إصابته ، وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب أولوية المرور بأحد شوارع القرية اثناء قيادة كلا منهما دراجة نارية " بدون لوحات معدينة ".



بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وبإرشاده تم الأداة المستخدمة.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5931 جنح مركز نبروه ، وجاري العرض على النيابة العامة .