عامل يطعن آخر بمفك لخلاف على أولوية المرور بالدراجة البخارية بنبروة
أصيب عامل بطعنه نافذه بالبطن والصدر إثر تعدي عامل على آخر عليه بالضرب بآله حاده " مفك " بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب أولوية المرور اثناء قيادة كلا منهما دراجة نارية بأحد شوارع قرية "كفر الجنينة" مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، ونقل المصاب إلي مستشفي المنصورة الدولي لخطورة حالته .
كان اخطار قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزي بوصول المدعو " عمرو محمد أحمد على " 31 سنة، عامل ، ومقيم قرية " كفر الجنينة " دائرة المركز ، مصابا بجرحين شبه نافذين بالبطن والصدر من الجهة اليسرى ( إدعاء تعدي ) وتم تحويله الى مستشفى المنصورة الدولى لخطورة حالته.
بانتقال الضباط والفحص وسؤاله، إتهم المدعو "الصباحي م. ع. ال" 25 سنة ،عامل ، ومقيم بذات العنوان بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة ( ملك ) وإحداث إصابته ، وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب أولوية المرور بأحد شوارع القرية اثناء قيادة كلا منهما دراجة نارية " بدون لوحات معدينة ".
بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وبإرشاده تم الأداة المستخدمة.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5931 جنح مركز نبروه ، وجاري العرض على النيابة العامة .