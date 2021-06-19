روسيا والصين يتحدان لبناء قاعدة فضائية بالقمر

روسيا والصين

كشفت صحيفة “ديلي ميل” إن روسيا والصين التزمتا بالعمل معًا على قاعدة قمرية ومحطة فضاء قمرية ، لكنهما لن تكونا جاهزين لإيواء رواد الفضاء حتى عام 2036 على الأقل.

واوضحت الصحيفة ان المحطة المعروفة ستكون باسم محطة أبحاث القمر الدولية (ILRS) من قاعدة قمر سطحية ومحطة في مدار حول القمر ، ومن المتوقع أن يبدأ البناء في عام 2026.

و طلبت الدولتان من الوكالات الدولية الأخرى الانضمام إليهما في المشروع ، والذي سيشمل أيضًا مركبات جوالة وروبوتات قفز لمساعدة السكان في نهاية المطاف.

فيما تعمل ناسا مع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ، وكذلك كندا واليابان على Lunar Gateway ، وهي محطة فضائية مؤلفة من وحدات مصممة للعمل في مدار حول القمر ومساعدة رواد الفضاء على الوصول إلى سطح القمر اعتبارًا من عام 2024.

بينما تعمل روسيا والصين معًا على القمر ، سيتنافس الاثنان في مدار أرضي منخفض ، مع التخطيط لمحطة فضائية خاصة بهما لمنافسة محطة الفضاء الدولية (ISS).

أعلنت Roscomos ، وكالة الفضاء الروسية ، وإدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) عن الجدول الزمني للمشروع المشترك الجديد في مؤتمر الفضاء في سان بطرسبرج يوم الأربعاء وتجري محادثات مع وكالة الفضاء الأوروبية حول تعاون محتمل.