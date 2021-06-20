اقتصاد الامارات|منطقة عجمان الحرة تسرع إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات

أعلنت منطقة عجمان الحرة عن تسجيل أكثر من 270 حسابا مصرفيا جديدا للشركات المرخصة من قبلها لدى بنك المشرق منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين والتي تتيح حزمة متكاملة من الميزات التفضيلية لتشجيع شركات المنطقة الحرة على فتح الحسابات المصرفية لدى بنك المشرق.

كانت منطقة عجمان الحرة أبرمت مذكرة تفاهم مع البنك لتسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات المرخصة من قبلها لدى البنك وإعطائهم الأولوية ومنحهم تسهيلات واسعة النطاق وإجراءات ميسرة وسريعة.

أكد المهندس علي السويدي مدير عام منطقة عجمان الحرة في تصريحات لوكالة الأنباء الاماراتية “وام”، أهمية هذا النوع من الشراكات لكونها تسهل وتسرع إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات لدى المصارف في الدولة وتتيح لها استيفاء جزء هام من المتطلبات التنظيمية لتأسيس الشركات ومزاولة الأعمال وتوفر مرونة أكبر في التعاملات المصرفية بالاستفادة من الخدمات عالية الجودة التي تتفرد بها المنظومة المصرفية المحلية.

أوضح أن اتفاقية الشراكة القائمة مع بنك المشرق تهدف إلى توفير مجموعة من العروض والميزات الحصرية للشركات ومجتمع الأعمال ضمن المنطقة الحرة مشيرا الى ان هذه الشراكة تبين حرص منطقة عجمان الحرة على تقديم خدمات متميزة لشركائها والمستثمرين حيث تتيح لهم الأولوية في التعاملات المصرفية والسرعة في الحصول على الخدمات في إطار التعاون مع البنك.

شدد السويدي على أهمية استمرار تعاون منطقة عجمان الحرة مع بنك المشرق مشيرا الى انها تعود بالفائدة على الجانبين ومجتمع الأعمال ككل، فهي توفر على الشركات الوقت والجهد الذي يستغرقه فتح الحسابات المصرفية المؤسسية، لتمثل بذلك إضافة نوعية لحزمة الحوافز والتسهيلات التي تشجع المزيد من الشركات والمستثمرين على التوافد إلى إمارة عجمان وإطلاق مشاريعهم وأعمالهم في المنطقة الحرة.

أكد حرص حرة عجمان على المضي قدما في توفير كافة أشكال الدعم للمستثمرين والشركات وإتاحة بيئة مثلى للاستثمار ومزاولة الأعمال، وتعزيز تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال المحلية من خلال زيادة القيمة المضافة لخدمات منطقة عجمان الحرة وتوسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية ضمن مختلف القطاعات.

أوضح السويدي أن ما سبق يعتبر توجها استراتيجيا للمنطقة يسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤيتها التي تتمحور حول تعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، ولعب دور حيوي في إرساء دعائم منظومة اقتصادية أكثر تنوعا ومرونة، وترسيخ مكانة إمارة عجمان ودولة الإمارات ضمن قائمة أبرز الوجهات العالمية المفضلة للأعمال والاستثمار.

يذكر أن منطقة عجمان الحرة دأبت على توسيع نطاق تعاونها وشراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة من مختلف القطاعات لا سيما المصارف والمؤسسات المالية وشركات الاستشارات المهنية والقانونية بهدف توفير نافذة موحدة تتيح لشركات المنطقة الحرة استكمال الإجراءات التنظيمية والمصرفية بسرعة وسهولة وكفاءة وتدعم المستثمرين ورواد الأعمال على تنمية أعمالهم وتوسيع مشروعاتهم التجارية محليا وإقليميا انطلاقا من المنطقة الحرة.

