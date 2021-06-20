عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الامارات|منطقة عجمان الحرة تسرع إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات

منطقة عجمان الحرة
منطقة عجمان الحرة

أعلنت منطقة عجمان الحرة عن تسجيل أكثر من 270 حسابا مصرفيا جديدا للشركات المرخصة من قبلها لدى بنك المشرق منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين والتي تتيح حزمة متكاملة من الميزات التفضيلية لتشجيع شركات المنطقة الحرة على فتح الحسابات المصرفية لدى بنك المشرق.

 

كانت منطقة عجمان الحرة أبرمت مذكرة تفاهم مع البنك لتسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات المرخصة من قبلها لدى البنك وإعطائهم الأولوية ومنحهم تسهيلات واسعة النطاق وإجراءات ميسرة وسريعة.

اقتصاد الإمارات.. 5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

اقتصاد الإمارات.. غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون التجاري مع سلطنة عمان

أكد المهندس علي السويدي مدير عام منطقة عجمان الحرة في تصريحات لوكالة الأنباء الاماراتية “وام”،  أهمية هذا النوع من الشراكات لكونها تسهل وتسرع إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات لدى المصارف في الدولة وتتيح لها استيفاء جزء هام من المتطلبات التنظيمية لتأسيس الشركات ومزاولة الأعمال وتوفر مرونة أكبر في التعاملات المصرفية بالاستفادة من الخدمات عالية الجودة التي تتفرد بها المنظومة المصرفية المحلية.

 

أوضح أن اتفاقية الشراكة القائمة مع بنك المشرق تهدف إلى توفير مجموعة من العروض والميزات الحصرية للشركات ومجتمع الأعمال ضمن المنطقة الحرة مشيرا الى ان هذه الشراكة تبين حرص منطقة عجمان الحرة على تقديم خدمات متميزة لشركائها والمستثمرين حيث تتيح لهم الأولوية في التعاملات المصرفية والسرعة في الحصول على الخدمات في إطار التعاون مع البنك.

 

شدد السويدي على أهمية استمرار تعاون منطقة عجمان الحرة مع بنك المشرق مشيرا الى انها تعود بالفائدة على الجانبين ومجتمع الأعمال ككل، فهي توفر على الشركات الوقت والجهد الذي يستغرقه فتح الحسابات المصرفية المؤسسية، لتمثل بذلك إضافة نوعية لحزمة الحوافز والتسهيلات التي تشجع المزيد من الشركات والمستثمرين على التوافد إلى إمارة عجمان وإطلاق مشاريعهم وأعمالهم في المنطقة الحرة.

 

أكد حرص حرة عجمان على المضي قدما في توفير كافة أشكال الدعم للمستثمرين والشركات وإتاحة بيئة مثلى للاستثمار ومزاولة الأعمال، وتعزيز تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال المحلية من خلال زيادة القيمة المضافة لخدمات منطقة عجمان الحرة وتوسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية ضمن مختلف القطاعات.

 

أوضح السويدي أن ما سبق يعتبر توجها استراتيجيا للمنطقة يسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤيتها التي تتمحور حول تعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، ولعب دور حيوي في إرساء دعائم منظومة اقتصادية أكثر تنوعا ومرونة، وترسيخ مكانة إمارة عجمان ودولة الإمارات ضمن قائمة أبرز الوجهات العالمية المفضلة للأعمال والاستثمار.

 

يذكر أن منطقة عجمان الحرة دأبت على توسيع نطاق تعاونها وشراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة من مختلف القطاعات لا سيما المصارف والمؤسسات المالية وشركات الاستشارات المهنية والقانونية بهدف توفير نافذة موحدة تتيح لشركات المنطقة الحرة استكمال الإجراءات التنظيمية والمصرفية بسرعة وسهولة وكفاءة وتدعم المستثمرين ورواد الأعمال على تنمية أعمالهم وتوسيع مشروعاتهم التجارية محليا وإقليميا انطلاقا من المنطقة الحرة.
 

منطقة عجمان الحسابات المصرفية منطقة عجمان الحرة اخبار الخليج مال واعمال

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات.. إعادة تسجيل 3324 علامة تجارية منذ بداية 2021

ترشيحاتنا

الصدقة .. فضلها وأنواعها وكيف تتصدق يوميا دون دفع مال

الظهور الأول لـ سيارة السباق الطائرة | فيديو

خروج المرتزقة من ليبيا |البرديسي: ميوعة الموقف الأمريكي سبب تفاقم أزمات المنطقة

تسريبات تكشف مواصفات الهاتف الخارق Poco F3 GT من شاومي

التكبد.. تعليق الصحف التونسية على هزيمة الترجي من الأهلي

أخبار العالم: وفاة معمر مجاور للمسجد النبوي عن 107 أعوام.. تحرك جديد من السودان تحسبا للملء الثاني لـ سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معمر مجاور للمسجد النبوي.. وفاة محيي الدين حفيظ عن 107 أعوام.. صور

شاهد.. رد فعل غريب من الشناوي في غرفة ملابس الأهلي بعد مواجهة الترجي

أول رد من محمد رمضان على اتهامه بـ سب سميرة عبد العزيز|فيديو

وزير الرياضة يكشف مصير حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي بالقاهرة

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

في إهانة سميرة عبد العزيز|أشرف زكي: أخو محمد رمضان كلمني وطلب التحقيق

قنابل كيماوية محظورة|خبير لوائح يفجر مفاجأة في شغب مباراة الأهلي والترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيارة وفد من أعضاء مجلس النواب لشركة النصر للكيماويات الوسيطة 

تحذير.. امتصاص الأرض كميات غير مسبوقة من الحرارة|تفاصيل مقلقة

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

فيديو

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

فيديوجراف| حان الوقت.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ مرض جديد

فيديوجراف.. ياسمين عبد العزيز تعلن الحرب على ريهام حجاج وشقيقة طليقها تتدخل

فيديوجراف.. البرلمان يتدخل لمعاقبة محمد رمضان في أزمة سميرة عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ