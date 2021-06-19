عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أسرع وقت.. إصلاح ومعالجة الهبوط الأرضي بشارع 23 يوليو بمدينة بيلا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم السبت، اجتماعًا مع المقاول المكلف من المهندس محمد مفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، لمناقشة إصلاح ومعالجة الهبوط الأرضي بشارع 23 يوليو بمدينة بيلا، لحل مشكلة الصرف الصحي، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

شارك في الاجتماع المهندس باسم الفرارجي، مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، والمهندس وائل الخواجة نائب منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، ومحمد أبو جبة، مقاول الأعمال، بحضور عدد من مهندسي الصيانة والتركيبات بمنطقة مياه الشرب في بيلا.

قال رئيس مركز ومدينة بيلا، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بحل مشكلة الهبوط الأرضي بشارع 23 يوليو في أسرع وقت، مشيرًا إلي أن المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، كلف مقاول ذو كفاءة عالية وخبرة في معالجة وإصلاح الهبوط، بدلا من المقاول السابق بعد سحب الأعمال منه، لعدم الجدية والتقاعس في التنفيذ.

وأضاف «ساطور»، أنه جري عمل معاينة علي الطبيعة اليوم للهبوط الأرضي، لكيفية التعامل وبما لا يؤثر علي المنازل وحركة السير في الشارع والمنطقة، وسيتم ردم أعمال الحفر بالكامل، بطريقة جزئية يوميًا حتي الانتهاء من ردمها كاملة، وعقب ثبات التربة والتأكد من ثباتها، سيتم تنفيذ الأعمال مرة أخري، مع الحفاظ علي المنازل المجاورة للمنطقة.

وكان شارع 23 يوليو بمدينة بيلا، قد تعرض الأسبوع الماضي، لحدوث هبوط أرضي ناتج عن استبدال خطوط المياه المكونة من مواسير فخار بأخرى متطورة للحفاظ على صحة المواطنين، وذلك بطول 35 متراً، وتقرر سحب الأعمال من المقاول وتكليف مقاول آخر لإصلاح الهبوط وتنفيذ الأعمال.

الصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ شركة مياه الشرب اللواء جمال نور الدين مدينة بيلا

موضوعات متعلقة

رسالة دكتوراه تناقش توظيف تقنيات التوثيق الإعلامي في المؤسسات الصحفية.. صور

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث بكفر الشيخ.. صور

تطهير وتعقيم 175 لجنة بامتحانات الدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية في كفر الشيخ.. صور

المذاكرة أولاً بأول.. أولى الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ توضح أسباب تفوقها.. شاهد

بدء أعمال إحلال وتجديد 4 وحدات صحية بـ كفر الشيخ.. صور

إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه المغذي لقرية أبو بدوي في كفر الشيخ

مستقبل وطن بـ كفر الشيخ ينظم دورة فى ريادة الأعمال .. صور

محافظ كفر الشيخ يتابع استكمال أعمال الرصف بمدخل "دسوق - فوه".. صور

ترشيحاتنا

الشعراوي يوضح معنى قوله تعالى "زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ"..فيديو

انفجار وحريق ضخم في مستودع للمفرقعات وسط موسكو.. فيديو

تأخير مباراة الأهلي والترجي نصف ساعة بسبب شغب الجماهير

أبو عبلة يرفض نزول لاعبي الأهلي لاستكمال عمليات الإحماء بسبب الغاز

بسبب الغاز المسيل والاشتباكات.. قرار عاجل من حكم مباراة الأهلي والترجي

أخبار التكنولوجيا.. 5 أفضل هواتف ذكية أقل من 4000 جنيه.. وواتساب يستعد لإجراء تغيير مهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمنى يكشف حقيقة "شبح الإسماعيلية"

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

الأعلى للجامعات يعلن النظام الجديد للدراسة وقواعد تنسيق القبول للعام الدراسي القادم

محكوم عليه بـ 16 مؤبد.. تفاصيل مقتل عنصر إجرامى وإصابة شقيقه في السمطا

تعليق محبط من خالد الغندور على مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي أبطال أفريقيا

الأهلي يغادر ملعب رادس قبل اكتمال مران الإحماء .. صور

انتصار جديد للمرأة.. حكم نهائي يمنع الرجل من حرمان الزوجة من استخراج شهادة ميلاد طفلها

الحب مش مضمون.. رامى وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي وتركت أبويا الفنية ثقيلة جدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. امتصاص الأرض كميات غير مسبوقة من الحرارة|تفاصيل مقلقة

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

فيديو

فيديوجراف.. البرلمان يتدخل لمعاقبة محمد رمضان في أزمة سميرة عبد العزيز

فيديوجراف.. القصة الكاملة لاتهام تميم يونس بـاغتصاب طليقته

فيديوجراف.. لماذا خدعت السيدة الجنوب أفريقية العالم بإنجاب 10 توائم ؟

معجزة طبية.. صدى البلد يحاور أول مبتور أطراف يزرع كتفين وذراعين في العالم|شاهد

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

د. محمد مبروك يكتب: رواية «زرادوستار»

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ