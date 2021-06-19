في أسرع وقت.. إصلاح ومعالجة الهبوط الأرضي بشارع 23 يوليو بمدينة بيلا

عقد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم السبت، اجتماعًا مع المقاول المكلف من المهندس محمد مفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، لمناقشة إصلاح ومعالجة الهبوط الأرضي بشارع 23 يوليو بمدينة بيلا، لحل مشكلة الصرف الصحي، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

شارك في الاجتماع المهندس باسم الفرارجي، مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، والمهندس وائل الخواجة نائب منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، ومحمد أبو جبة، مقاول الأعمال، بحضور عدد من مهندسي الصيانة والتركيبات بمنطقة مياه الشرب في بيلا.

قال رئيس مركز ومدينة بيلا، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بحل مشكلة الهبوط الأرضي بشارع 23 يوليو في أسرع وقت، مشيرًا إلي أن المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، كلف مقاول ذو كفاءة عالية وخبرة في معالجة وإصلاح الهبوط، بدلا من المقاول السابق بعد سحب الأعمال منه، لعدم الجدية والتقاعس في التنفيذ.

وأضاف «ساطور»، أنه جري عمل معاينة علي الطبيعة اليوم للهبوط الأرضي، لكيفية التعامل وبما لا يؤثر علي المنازل وحركة السير في الشارع والمنطقة، وسيتم ردم أعمال الحفر بالكامل، بطريقة جزئية يوميًا حتي الانتهاء من ردمها كاملة، وعقب ثبات التربة والتأكد من ثباتها، سيتم تنفيذ الأعمال مرة أخري، مع الحفاظ علي المنازل المجاورة للمنطقة.

وكان شارع 23 يوليو بمدينة بيلا، قد تعرض الأسبوع الماضي، لحدوث هبوط أرضي ناتج عن استبدال خطوط المياه المكونة من مواسير فخار بأخرى متطورة للحفاظ على صحة المواطنين، وذلك بطول 35 متراً، وتقرر سحب الأعمال من المقاول وتكليف مقاول آخر لإصلاح الهبوط وتنفيذ الأعمال.