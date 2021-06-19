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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالتعاون مع بلال سرور وصابر كمال.. روبي تستعد لطرح أغنية جديدة

صدى البلد

تستعد النجمة روبي، لطرح أغنية جديدة من كلمات الشاعر صابر كمال، والحان بلال سرور، حيث انتهت من العمل عليها داخل الاستوديو برفقة فريق العمل.

 

وكانت روبي، طرحت مؤخراً البومها الجديد الذي تحمل إسم “في حتة تانية” والذي حقق نجاح كبير بمجرد طرحه عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

 

كما طرحت أغنيتها الجديدة “قلبي بلاستيك" والتي حققت نجاح كبير جداً حيث كسرت حاجز الـ 4 مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية.

 

وقاربت الفنانة روبي على الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد “بره المنهج” حيث يتبقى لها بضعة أيام قليلة ستقوم بتصويرها فى إحدى الفيلات وتجمعها هذه المشاهد بالفنان ماجد الكدوانى.

روبي تتخطي 3 مليون مشاهدة بـ قلبي بلاستيك

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الفيلم يقوم ببطولته مع ماجد الكدوانى وروبى كل من أسماء أبواليزيد وشريف الدسوقي وأحمد أمين الذى يظهر كضيف شرف فى الفيلم وتاليف خالد دياب واخراج عمرو سلامة.

 

وتجسد روبى فى الفيلم شخصية مدرسة موسيقى باحدى المدارس بينما يقوم ماجد الكدوانى بشخصية رجل اعمال صارما وشديد قسوة فى التعامل مع من حوله.

 

روبي قلبي بلاستيك ماجد الكدواني أسماء أبواليزيد فى حتة تانية بره المنهج

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