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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في حضور إعلامي ربع ساعة.. الرجاء المغربي يختتم تدريباته قبل مواجهة بيراميدز

جانب من تدريبات الرجاء
جانب من تدريبات الرجاء البيضاوي

اختتم فريق نادي الرجاء المغربي تدريباته مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي الرئيسي استعدادا لمواجهة بيراميدز في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستضيف بيراميدز نظيره المغربي في التاسعة من مساء غد الأحد على استاد الدفاع الجوي، في حين تجرى مباراة الإياب في التاسعة من مساء يوم ٢٧ يونيو الجاري على مركب محمد الخامس بكازبلانكا.

وخاض الفريق مرانه لمدة ساعة على الملعب الرئيسي للدفاع الجوي، وشهد العديد من التجهيزات للمواجهة المهمة الصعبة، من خلال تدريبات بدنية وتقسيمة بطول الملعب، وفرض المدرب السرية التامة على اللقاء بعدما سمح بوجود الإعلام ١٥ دقيقة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي.

أقيم اليوم بأحد فنادق القاهرة، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والرجاء التي تقام في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عقد الاجتماع بحضور ممثلي ناديي بيرامبدر والرجاء وبحضور منظمي اللقاء من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، ومسئولي الحكام.

تم خلال الاتفاق على ملابس الفريقين في المباراة حيث يرتدي بيراميدز صاحب الأرض اللون الأسود الكامل فيما يرتدي حارس مرماه اللون الأصفر الكامل، وسيظهر نادي الرجاء بقميصه المعتاد الأخضر الكامل، ويرتدي حارسه اللون الأزرق الفاتح بالكامل.

وتقرر أن يتحرك الفريقان من فندقي الإقامة قبل موعد اللقاء بساعتين على أن يصلا لاستاد الدفاع الجوي قبل المباراة بساعة ونصف مع تأمين كامل من جانب قوات الأمن لتوفير التحرك والوصول في الموعد المحدد لخوض المواجهة الهامة.

تم خلال الاجتماع كذلك التنبيه على الفريقين بضرورة اللعب النظيف وتقديم صورة جيدة لكرة القدم الأفريقية نظرا لما يمتلكه الفريقان من نجوم كبار، مع التأكيد على تعامل طاقم الحكام القوي مع أي محاولات للخروج عن قواعد اللعب النظيف وكذلك محاولات إضاعة الوقت خلال شوطي اللقاء.

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الرجاء المغربي استاد الدفاع الجوى كاس الكونفدرالية بيراميدز محمد الخامس

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