قرار حاسم من رئيس قطاع الناشئين بـ سموحة..ويحذر: سأقف بالمرصاد لـ هؤلاء

قرر الكابتن صلاح الناهى رئيس قطاع الكرة بنادى سموحة إحالة الكابتن أحمد عبد الطيف والكابتن تامر غباشى إلى التحقيق.

جاء ذلك بسبب استغلالهما اسم نادى سموحة فى الدعاية والترويج لأعمال خاصة بهما، وادعاء الأول بأنه رئيس قطاع الناشئين بنادى سموحة، وادعاء الثانى بأنه رئيس قطاع البراعم بالنادى.

ويترأس قطاع الناشئين بنادى سموحة الكابتن محمود صبحى ورئيس قطاع البراعم الكابتن رماح أبو زيد.



وأكد الناهى أنه سيقف بالمرصاد لمن يستغل اسم النادى فى الدعاية لأعماله الخاصة، أو بشكل لا يليق، أو بدون الرجوع لإدارة النادى.

وفي سياق آخر وجه المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري الرياضي، طلبا غريبا، لمسئولي اتحاد كرة القدم المصري.

وكتب عامر عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “بطالب اتحاد كرة القدم المصري بإضافة خانة في جدول الدوري العام اسمها ضربات الجزاء (يوضع فيها ضربات الجزاء التي حصل عليها كل فريق)”.

وتابع: “ستلاحظ إن جزءا كبيرا جدا من قيادة الدوري العام بالريموت كونترول”.



وحقق سموحة فوزا كبيرا على بيراميدز، الثلاثاء الماضي، بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 26 للدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد سموحة بقيادة مدربه أحمد سامي، الذي أدار اللقاء من المدرجات للإيقاف، إلى 40 نقطة في المركز الثالث.