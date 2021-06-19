مباراة الأهلي والترجي .. الهوني والنقاز يقودان أبناء باب سويقة فى دورى أبطال إفريقيا

أعلن التونسي معين الشعبانى المدير الفنى لفريق الترجى لمواجهة نظيره الأهلي في مباراة الذهاب المقامة حاليا فى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على استاد حمادي العقربي في رادس.

وجاء تشكيل الترجى الرسمي لمواجهة الأهلي في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا على النحو التالي :

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: حمدي النقاز وعبد القادر بدران وخليل شمام والياس الشتى

الوسط : محمد بن رمضان وكوليبالي عبدالرؤوف بن غيث ووليم تواجي

الهجوم : حمدو الهوني وخالد عبدالباسط.

كان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي لملاقاة الترجي فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا دفع بتشكيلة ضمت كل من :

حراسة المرمي : محمد الشناوي

الدفاع : أيمن أشرف – رامي ربيعة – على معلول – بدر بانون

الوسط :أكرم توفيق - أليو ديانج – عمرو السولية

الهجوم : صلاح محسن - طاهر محمد طاهر – محمد شريف.

وتعتبر مباراة الليلة بين الأهلي والترجي تحمل الرقم 21 بعد أن التقيا في 20 مباراة، من بينها 18 مواجهة في دوري أبطال إفريقيا، ومباراتان فقط في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وأفشة وكهربا وحسين الشحات ووالتر بواليا ووليد سليمان.

ويخوض الأهلي مباراة الترجي الليلة؛ بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس في عقر داره ، لتسهيل مهمة الفريق خلال مباراة العودة المقرر إقامتها في بالقاهرة في السادس والعشرين من يونيو الجاري.



وأكد فى وقت سابق بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أنه يحترم فريق الترجي ومديره الفني، لكن الأهلي جاء إلى تونس؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا؛ لإسعاد جماهير النادي التي تعشق دائما المنافسة على الألقاب.



وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي الذي عقد أمس الجمعة: «المباراة صعبة من الناحية الفنية، ونحن نكن كل احترام لفريق الترجي، وندرك خبراته وشعبيته في تونس، لكننا نؤمن أن لدينا فرصا للفوز بالمباراة هنا، لاستكمال مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا.

كان الأمن التونسي أطلق قبل قليل قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب حمادي العقربي برادس للسيطرة علي شغب جماهير الترجي التونسي في مدرجات الملعب.

جاء ذلك قبل انطلاق مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وشهدت مدرجات الملعب شغب كبير من جماهير الترجي التي توافدت علي ملعب المباراة بإعداد فاقت الخمس آلاف مشجع.

كما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قبل انطلاق المباراة.