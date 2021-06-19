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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لتهدئة شغب جماهير الترجي.. اختناق لاعبي الأهلي من الغاز المسيل للدموع|شاهد

صدى البلد

تعرض بعض لاعبي النادي الإهلي للاختناق نتيجة إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب حمادي العقربي برادس للسيطرة على شغب جماهير الترجي التونسي في مدرجات الملعب.

 

جاء ذلك قبل انطلاق مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وشهدت مدرجات الملعب شغبا كبيرا من جماهير الترجي التي توافدت إلى ملعب المباراة بأعداد فاقت الخمسة آلاف مشجع.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي الذي سيخوض مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، أمام فريق الترجي التونسي، المقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-


حراسة المرمى: محمد الشناوي. 
خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق. 
خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج. 
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وصلاح محسن ومحمد شريف. 


ويجلس على دكة البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وأفشة وكهربا وحسين الشحات ووالتر بواليا ووليد سليمان

ويخوض الأهلي مباراة الترجي الليلة؛ بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس في عقر داره ، لتسهيل مهمة  الفريق خلال مباراة العودة المقرر إقامتها في بالقاهرة في السادس والعشرين من يونيو الجاري.


وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد أكد أنه يحترم فريق الترجي ومديره الفني، لكن الأهلي جاء إلى تونس؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا؛ لإسعاد جماهير النادي التي تعشق دائما المنافسة على الألقاب. 


وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي الذي عقد أمس الجمعة: «المباراة صعبة من الناحية الفنية، ونحن نكن كل احترام لفريق الترجي، وندرك خبراته وشعبيته في تونس، لكننا نؤمن أن لدينا فرصا للفوز بالمباراة هنا، لاستكمال مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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