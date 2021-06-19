مصطفى بكرى ينفذ جولة في شوارع قرية أبوحزام

نفذ النائب مصطفى بكري، جولة في شوارع قرية أبوحزام التي شهدت أحداث عنف مؤخرا راح ضحيتها 12 شخصا وإصابة 5 آخرين.

والتقى مصطفى بكري بالعائلات، في حضور النائب محمد كمال موسي وحسين بجاتو والداعية عبدالمعطي أبوزيد والداعية د أحمد الكلحي وعدد من عمد ومشايخ البلاد.

وزار النائب، ديوان العوامر وديوان السعدية وديوان أبوالريش وزيارة ديوان الحج عبدالصبور والد أحد الضحايا ، حضر اللقاء العشرات من رموز العائلات وشبابها.

وتحدث في اللقاءات النائب مصطفي بكري الذي طالب بالاحتكام إلى القضاء العادل ونبذ الأزمات والمشاكل بين الجميع.

ولقي كلام النائب دعما وتأييدا من العائلات التي حضرت اللقاء، وأكدوا احتكامهم إلى القضاء ، ووجهوا الشكر إلى الشرطة وقيادات وزارة الداخلية لدورهم ودعمهم للأمن والاستقرار، وطالبوا الحكومة بضرورة النظر إلى مشاكلهم وأكدوا دعمهم للقيادة السياسية في مشروع حياة كريمه الذي طالبوا بأن تكون قريتهم على خريطته.