أحمد حسام ميدو ينشر صورا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

حرص أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة من اجازته الصيفية.



وظهرت ميدو بصحبة زوجته، يسرا الليثي، بملابس البحر، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور.



وانطلق الموسم الثاني من برنامج «أوضة اللبس» الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، يوم 12 يونيو الجاري على قناة النهار.



ويبدأ البرنامج في الحادية عشرة مساء على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعتين، من السبت إلى الأربعاء، يستعرض خلالها أهم الأخبار الرياضية، وأقوى الحوارات مع نجوم الصف الأول في الرياضة المصرية، فضلا عن نجوم كرة القدم العالمية، الذين ظهروا في البرنامج خلال موسمه الأول.