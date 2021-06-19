قصور العرب بـ وادى الريان تستضيف سباق رالى مصر للدراجات النارية|صور

وسط قصور العرب بمنطقة وادى الريان بمحافظة الفيوم ، انطلق اليوم سباق رالى مصر للدراجات النارية الذى يقام فى مرحلته الثانية والنهائية.

السباق يقام برعاية الدكتور أحمد النصارى محافظ الفيوم ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وبإشراف الدكتورة منى عثمان وكيلة الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم.

انطلق السباق الذى شهد منافسات قوية بين المتسابقين الـ 25 بينهم 4 فتيات المشاركات فى السباق الذى يشرف عليه الاتحاد المصرى لرياضة الدراجات النارية والذى حضر عنه إبراهيم فريد المدير التنفيذى للاتحاد.

يهدف السباق إلى اختيار الفريق القومي الأول لرياضة الدراجات النارية في مصر.

وقام الدكتور أحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة نائبا عن وزير الشباب والرياضة والدكتورة منى عثمان وكيلة مديرية الشباب والرياضة بالفيوم نائبة عن محافظ الفيوم بتسليم الدروع والكئوس على المتسابقين الفائزين فى السباق.

أشاد إبراهيم فريد المدير التنفيذي للإتحاد المصري للدراجات النارية ورئيس اللجنة المنظمة بالتنظيم الجيد للسباق.

مؤكدا أنه لا يقل أهمية عن السباقات الدولية للدراجات النارية، وتقديره وشكره إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، لرعايتهم لهذا السباق.

وقالت الدكتورة منى عثمان وكيلة الشباب والرياضة بالفيوم "إن السباق يسهم فى الجذب السياحى لمحافظة الفيوم ، لزيارة المناطق الأثرية والسياحية، والذى أكد اليوم الأمن والأمان اللذين تنعم بهما مصرنا الغالية تحت ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر السباق وساهم فى التنظيم أسامه الجيزاويـ وكيل مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، وأسامة عيد مدير إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة، وفرج سمير مدير الإدارة الشبابية بمركز يوسف الصديق.

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