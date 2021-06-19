أسرار مثيرة لـ سمكة نادرة بحجم الإنسان تعيش 100 عام وتنجب بسن الخمسين

كشفت دراسات جديدة أن أسماك السيلاكانث، التي نجت منذ زمن الديناصورات وهي سمكة ليلية يمكن أن تصل إلى حجم الإنسان ، تنمو بوتيرة بطيئة جدًا ويمكن أن تعيش لمدة 100 عام.

والأغرب من ذلك ، أن الإناث لا تنضجن جنسياً حتى أواخر الخمسينيات من العمر ، ثم يحملن بعد ذلك حوالي خمس سنوات.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، قال باحثون فرنسيون إن الذكور يصلون إلى مرحلة النضج الجنسي بين 40 و 69 عامًا.

و يطلق على سمك السيلكانث الملقب بـ "الأحفورة الحية" ، وهو معرض لخطر الانقراض لدرجة أنه لا يمكن للعلماء سوى دراسة العينات التي تم صيدها بالفعل وهي ميتة.

واوضحت الدراسة أن تلك السمكة كانت بطيئة الحركة موجودة منذ 400 مليون عام وكان يُعتقد أنها انقرضت حتى تم العثور عليها حية قبالة سواحل جنوب إفريقيا في عام 1938.

واعتقد العلماء لفترة طويلة أن أسماك السيلكانث تعيش حوالي 20 عامًا ، إلى أن توصلت دراسة أجراها باحثون فرنسيون إلى أنها كانت أقرب إلى قرن من خلال تطبيق تقنية معيارية لتأريخ الأسماك التجارية.







