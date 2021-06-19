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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ما هو الكرش الهرموني؟ أخصائية تغذية علاجية تجيب

الكرش
الكرش

كشفت نهال حافظ أخصائية التغذية العلاجية، أسباب الكرش الهرموني وكيفية التخلص من الكرش لدى النساء والرجال.


وقالت نهال حافظ في حوارها مع الإعلامية منال سلامة في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   الكرش الهرموني يحدث نتيجة خلل في الهرمونات وليس التغذية السيئة فقط".

وأضافت نهال حافظ :" يختلف خلل الهرمونات  لدى المرأة عن الرجل، وفي حالة  الرجل يعاني من الكرش الهرموني  نتيجة خلل في هرمون الذكورة والتستوستيرون، وفي حالة المرأة تعاني من الكرش الهرموني  نتيجة خلل في هرمونات الأنوثة بعد  انقطاع الدورة الشهرية للمرأة، والجسم يخزن الدهون في منطقة الرجل والبطن مما يؤدي إلى ظهور الكرش الهرموني ".

 

وتابعت نهال حافظ :"  مع قدوم أي حالة تعاني الكرش  الهرموني نقوم بإجراء مجموعة من الفحوصات للتعرف على نسبة  الدهون في منطقة البطن"، مضيفة:"  قد تعاني المرأة من الكرش الهرموني نتيجة معاناتها من تكيس المبيض ووجود خلل في الدورة الشهرية".

 

واكملت نهال حافظ :"   هناك عوامل مشتركة تتسبب في ظهور الكرش الهرموني لدى الرجل والمرأة  ومنها ارتفاع معدلات التوتر والقلق وقصور الغدة الدرقية التي تؤدي إلى حدوث خلل في الهرمونات ".

 

ولفتت نهال حافظ :" لو عانى أحد من مشكلة هرمونية عليه أن يتابع مع طبيب مختص من أجل حل مشكلة خلل الهرمونات  قبل البدء في اتباع نظام غذائي للتخلص من الكرش الهرموني".

 

ونصحت نهال حافظ بضرورة تناول أكل صحي بعيدا عن النشويات والسكريات للحفاظ على عدم ارتفاع الأنسولين، وبالتالي عدم الإحساس بالجوع. 


 

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