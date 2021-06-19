إصابة شخصين باختناق في حريق هائل داخل مخزن بوادي النطرون

حريق داخل مخزن

أصيب شخصان باختناق، اليوم، إثر حريق نشب داخل أحد المخازن بالكيلو ١١١ بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون،وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل داخل شركة سراج للكيماويات الحديثة بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية الكيلو ١١١ اتجاه القاهرة ووجود مصابين.

علي الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الحماية المدنية و الإسعاف إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين نشوب حريق هائل بمخزن مساحة 20 في 100 متر مربع ويحتوي المخزن علي مادة الأكرنيك والتي تستخدم في صناعة البلاعات البلاستيكية وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق.

تمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده أسفر الحريق عن إصابة كلا من:-" عبد الله صلاح دسوقى ٢٦ سنة، رمضان محمد علب يوسف ٣٣ سنة".

تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.