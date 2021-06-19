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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد هزيمة بيراميدز.. سموحة يستعيد قوته الضاربة استعدادا لـ إلإسماعيلي

أحمد سامي المدير
أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة

يخوض  الفريق الكروى الأول بنادى سموحة،  تدريباته اليومية على ملعب النادى تحت القيادة الفنية لأحمد سامى؛ استعداد لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة القادمة من بطولة الدورى العام.

جاء ذلك عقب انتهاء الراحلة السلبية التي منحها أحمد سامي للاعبي الفريق عقب تحقيق الفوز على نادي بيراميدز في الجولة الماضية وتحقيق الفوز بثلاثية.

واستعاد سموحة عدداً من لاعبيه يمثلون القوة الضاربة وهم: "رجب نبيل ومحمد البدرى وشريف رضا وأطهر الطاهر".
 

وطالب أحمد سامي اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت، على استاد الدفاع الجوى بالجولة ال 26 لمسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الفريق السكندرى بثلاثية نظيفة.


ويعكف المدير الفنى لفريق سموحة، على دراسة، فريق الإسماعيلى فنيا خلال الساعات الجارية، استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين، فى بطولة الدورى، ضمن مباريات الأسبوع الـ 27 للمسابقة فى الإسكندرية.


ويرغب سامى فى معرفة كل نقاط القوة والضعف لدى الدراويش،و طلب من جهازه المعاون تقديم تقرير شامل عن المنافس يتضمن أبرز لاعبيه وأبرز الغيابات المنتظرة فى المباراة القادمة، وذلك لوضع يده على التفاصيل الخاصة بالمنافس قبل وضع خطة المباراة.


وأبدى المدير الفنى لفريق سموحة اريتاحه الشديد للمستوى الفنى الذى ظهر عليه لاعبيه خلال مباراة بيراميدز التى قدم الفريق فيها أداءا قويا بالإضافة إلى سعادته الكبيرة بمستوى محمود عزت العائد للمشاركة بعد فترة من الغياب الطويل لظروف الإصابة التى تعرض لها وأبعدته عن المباريات فترة طويلة.


وأضاف المدير الفنى أن مواجهة الإسماعيلى القادمة فى الدورى ستكون شرسة للغاية خصوصا فى ظل الأداء القوى الذى يقدمه الدراويش منذ قدوم إيهاب جلال مديرا فنيا للفريق، اضافة إلى رغبة كل فريق فى مواصلة سلسلة الإنتصارات بالدورى العام .


على جانب أخر استعاد سموحة جهود كلا من محمود البدرى وشريف رضا ورجب نبيل بعد انتهاء الإيقاف ولكن حتى الآن لم يحدد الدولى السودانى أطهر الطاهر الظهير الأيمن موعد عودته من السودان.


ويحتل  سموحة المركز الرابع فى بطولة الدورى العام برصيد 40 نقطة وبفارق  3 نقاط عن المركز الثانى الذى يحاول سموحه المنافسه عليه هذا الموسم من أجل العودة للمشاركة فى البطولات الإفريقية فى الموسم الجديد.

الدفاع الجوي الدوري الممتاز بيراميدز الاسماعيلي سموحة نادي سموحة احمد سامي مسابقة الدوري الممتاز

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