أول برنامج من نوعه..خريج متخصص في مشكلات الإسكان بـ هندسة عين شمس

قالت الدكتورة غادة فاروق مدير برنامج الإسكان بكلية الهندسة جامعة عين شمس إنه تم إنشاء برنامج يختص بمجال الإسكان باعتباره أول برنامج من نوعه في القطر يوفر خريجا متخصصا على دراية كافية بمشكلات الإسكان وإدارته كأحد أهم المشكلات التي تواجه الدولة المصرية وخاصة مع النمو السكاني.

البرنامج برعاية كل من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية بروتردام أحد المؤسسات التعليمية التابعة لجامعة إيراسموس و جامعة إيست لندن بالمملكة المتحدة و منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأشارت الدكتورة غادة إلى أننا نسعى إلى تخريج كوادر قادرة علي أن تقود مستقبل التطوير العقاري وكيفية إنشاء مدن ذكية وربط الطالب بسوق العمل .





كما عقد برنامج الإسكان في كلية الهندسة بـ جامعة عين شمس ، مجلسه الاستشاري الأول للصناعة و تطوير المناهج .

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي و البحث العلمي ، و الدكتور مهندس عبدالخالق عبدالرحمن مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية ، و المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب السابق ، والمهندس محمد والي عضو مجلس إدارة والي جروب ، و المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة ماونتن فيو ، و المهندسة سلمي يسري ممثلة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية و سلافة علي بمركز التوظيف بالجامعة

وأشار الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي و البحث العلمي إلي أهمية التركيز علي جانب فهم الطالب لإدارة مشكلات الإسكان و فهم أبعادها باعتبار ذلك عنصرا أساسيا في تكوين فكر الخريج في مجال الإسكان وأكد أن قدرات التخطيط و التصميم وحدها غير كافية دون ادراك ما ورائها من أبعاد اقتصادية و اجتماعية وجغرافية وثقافية واستكمل الدكتور عبدالخالق النقاش حيث حرص على توضيح ضرورة ربط ذلك بفهم عميق سياسات الإسكان في مصر حيث يعد ذلك العمود الفقري لفهم طبيعة الإسكان في مصر كما أكد النائب علاء والي على ضرورة دراسة الطالب الشق القانوني و التشريعي في مجال الإسكان باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مواصفات خريجي برنامج الإسكان.

و تطرق المهندس عمرو سليمان إلي مصطلح الخريج بمنظور آخر و هو الخريج المطور أو نواه المطور العقاري حيث قال ان ما ينقص سوق العمل في مجال التنمية العقارية هو خريج قادر على ان يقود مستقبل التطوير العقاري واستشهد بتجربة سنغافورة في مجال تعليم الإسكان و تجربته الشخصية في دراسة التطوير العقاري و أوضحت الدكتورة سلمي يسري علي أهمية اعتبار المسكن حقا من حقوق الانسان و ان تصميم المسكن يجب أن يضع في الأساس راحة المستخدم النفسية و البدنية و في الختام شكر الدكتورة غادة فاروق و الدكتور أيمن فريد الحضور وأكد على ضرورة الاستفادة من خبرات المجلس الاستشاري في دعم البرنامج و الطلاب بالخبرات المتعددة.

أشاد الإصدار الأول للمجلة CLOUD الدولية الصادرة عن منظمة اليونسكو والذي جاء تحت عنوان ( تواصل قادة التحول الرقمي بالجامعات )، بالتجربة الرائدة لجامعة عين شمس في التعليم الهجين و ودورها البارز في التعامل مع متغيرات التعليم العالي بسبب جائحة COVID 19 العالمية .

وكان الإصدار الأول للمجلة قد أبرز دور جامعة عين شمس الرائد برئاسة أ.د. محمود المتينى فى إنشــاء

International Institute of On line Education (IIOE)

وهو المعهد الدولي الذى أنشئ عام 2019 برعاية منظمة اليونسكو والتابعة للمعهد الدولي للابتكار في التعليم العالي UNESCO – ICHEI وأشـاد الإصدار الأول للمجلة بالإنجازات التي تحققت في هذه المبادرة في ظل رئاسة جامعة عين شمس للدورة الأولى للمعهد ، وقد نشــرت المجلة مقالاً هاماً من تحرير أ.د. عبد الفتاح سعود ( نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ) و أ.د. منى عبد العال ( المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم ) عن تجربة قطاع التعليم والطلاب في التحول إلى نظام التعليم الهجين والتعامل المثالي مع متغيرات التعليم العالي الناتجة عن الجائحة.



وتصدر هذا المقال كل البحوث المنشورة في المجلة والجدير بالذكر أن المعهد الدولي للابتكار في التعليم العــالي برعاية منظمة اليونسكــو قد منح أ.د. محمود المتينى ( رئيــــس الجامعة ) و أ.د. عبد الفتاح سعود ( نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ) جائزة القيادة الفائقة تقديرا لدور الجامعة في دفع مبادرات الابتكار في التعليم العالي، كما منح المعهد شهادة التقدير الفائق لـ أ.د. منى عبد العال ( المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم لجهودها الكبيرة في دعم مبادرات التحول للتعلم عن بعد والتعليم الهجين وجهود دعم المعهد الدولي للتعليم عن بعد .