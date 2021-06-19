اشتباكات عنيفة بين الأمن التونسي وجماهير الترجي .. صور
شهدت مدرجات ملعب مباراة الأهلي والترجي التونسي اشتباكات عنيفة بين الأمن التونسي وجماهير الترجي في المدرجات في مباراة الذهاب فى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إنطلاقها بعد قليل على استاد حمادي العقربي في رادس.
وشهدت المدرجات اشتباكات عنيفة بين الأمن التونسي وجماهير الترجي في المدرجات بعدما تم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
وغادر لاعبو الأهلي ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للإختناق وعدم قدرتهم على التنفس بسبب اطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادي الترجي فى المدرجات
ودفع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بتشكيلة ضمت كلا من :
حراسة المرمي : محمد الشناوي
الدفاع : أيمن أشرف – رامي ربيعة – على معلول – بدر بانون
الوسط :أكرم توفيق - أليو ديانج – عمرو السولية
الهجوم : صلاح محسن - طاهر محمد طاهر – محمد شريف.
ويجلس على دكة البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وأفشة وكهربا وحسين الشحات ووالتر بواليا ووليد سليمان.
ويخوض الأهلي مباراة الترجي الليلة؛ بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس في عقر داره ، لتسهيل مهمة الفريق خلال مباراة العودة المقرر إقامتها في بالقاهرة في السادس والعشرين من يونيو الجاري.
وأكد فى وقت سابق بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أنه يحترم فريق الترجي ومديره الفني، لكن الأهلي جاء إلى تونس؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا؛ لإسعاد جماهير النادي التي تعشق دائما المنافسة على الألقاب.
كان الأمن التونسي أطلق قبل قليل قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب حمادي العقربي برادس للسيطرة علي شغب جماهير الترجي التونسي في مدرجات الملعب.
جاء ذلك قبل انطلاق مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وشهدت مدرجات الملعب شغب كبير من جماهير الترجي التي توافدت علي ملعب المباراة بإعداد فاقت الخمس آلاف مشجع.