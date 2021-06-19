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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هل تصدر آبل هواتف iPhone 13 بكاميرا سيلفي تحت الشاشة .. تفاصيل

هل تصدر آبل هواتف
هل تصدر آبل هواتف iPhone 13 بكاميرا سيلفي تحت الشاشة ؟

من المعروف أن هواتف آيفون القادمة iPhone 13 ستأتي بعدد من الميزات الكبيرة للغاية التي تختلف عن أي هاتف آيفون قد صدر قبل ذلك، حيث ستقوم شركة آبل الأمريكية بعدد من التغييرات الكبرى، ولكن يظل السؤال الذي يراود الكثيرين من منتظر الهواتف، هل ستأتي هواتف iPhone 13 بكاميرا تحت الشاشة أم على المستخدمين الانتظار لهواتف  العام القادم.

 

وبحسب موقع Tech Radar فإن التسريبات التي ظهرت في الفترة الأخيرة تؤكد على عدم إصدار شركة آبل لهواتف آيفون الصادرة في شهر سبتمبر القادم iPhone 13 بتقنية الجيل الثالث من الكاميرا أو الكاميرا السيلفي تحت الشاشة. 
 

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ومن المتوقع بشكل كبير أن شركة آبل ستقوم بإصدار نوتش صغير للغاية لهواتف iPhone 13 القادمة على أن تصدر هواتف iPhone 14 الصادرة العام القادم 2022 بتقنية الكاميرا تحت الشاشة.

 

وسيكون النوتش أو الثقب الموجود أعلى شاشة هواتف iPhone 13 وهو عبارة عن شرائح VCSEL التى تضم ميزة FaceID ستكون أصغر بحوالى من 40 إلى 50 %  أصغر من سابقتها.

 

وتشير التسريبات إلى أن شرائح VCSEL ستلعب دورًا رئيسيًا في تقليص الحجم الكلي لنوتش هواتف iPhone 13، وسيتم أيضًا استخدام نفس شريحة معالجة الصور الأصغر في أجهزة iPad المستقبلية مع FaceID. مع النوتش الأصغر وستعمل آبل على نقل مكان السماعة لأعلى بالقرب من الجزء العلوي من الإطار.

 

وستحصل  شاشات هواتف iPhone 13 على تقنية موفرة للطاقة حيث ستحتوى على أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة بتقنية LTPO وتعتبر أول شاشات من آبل تأتى بهذه التقنية، حيث ستكون هذه التقنيات تحديدا فى هواتف iPhone 13 Pro . 
 

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