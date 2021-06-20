عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المنجيات العشر تعبر الأزمات في جميع العصور.. اعرفها ورددها

المنجيات العشر تعبر
المنجيات العشر تعبر الأزمات في جميع العصور

المنجيات العشر، قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن العشر المنجيات ليست مجرد كلمات يذكرها المسلم ويرددها اللسان، ولكنها أسس منهجية تبني شخصية المسلم وتُكَوِّن عقله.

حكم نسيان القرآن بعد حفظه وهل عليه وزر.. الإفتاء ترد

أفضل كتب عن السيرة وقصص القرآن للأطفال.. فيديو

وأوضح «جمعة» عبر موقع التواصل الاجتماعي، أن العشر المنجيات هي ما عُرِف باسم الباقيات الصالحات وخمس أخرى إضافية، منوهًا بأن الباقيات الصالحات هي: «سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم جاء البعض واستكمل هذه الخمسة بخمس كلمات أخرى وأطلق عليها جميعا العشر المنجيات».

وأضاف أن الخمس الإضافية هي: أستغفر الله، ما شاء الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله. وهذه الكلمات العشر هي بالفعل منجيات للفرد وللمجتمع عبر العصور، وقد لجأ إليها المسلمون في أزماتهم فعبروا بقوتها الأزمات، ونجحوا بمنهجها التربوي في استكمال حضارتهم وبناء أمتهم.

مفاتيح النجاة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن التوبة من المنجيات، أو مفاتيح النجاة في الدنيا والآخرة.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أول شيء في المنجيات أن نتوب إلى الله، والتوبة في لغة العرب معناها الرجوع، وهي تاب الحقيقة جاءت من ثاب، يعني كانت الثاء والتاء يتعاوران يعني يأتي بعضهم مكان بعض، يعني تقول مثلًا ثوم أو توم ؛ فثاب يعني رجع، وهذه الرجعة معناها أنني، رجعت إلى الله نتيجة المراقبة.

وتابع: وعندما نرجع فهناك محاسبة رجعت إلى الله فأقوله يا رب أنا عملت كذا وكذا وكذا؛ فأنا رجعت عن ذنوبي، وبدأت في طاعاتي، وكان سيدنا عمر يقول: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزيّنوا للعرض الأكبر، وإنما يخفّ الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا» من كلام أمير المؤمنين الخليفة سيدنا عمر الخبير التقي النقي لابد من الرجوع، والتوبة، والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى.

وأضاف أن المحاسبة تنظم ثلاث أمور : علم، وحال، وفعل، والعلم موجب للثاني وهو الحال، والحال موجب للثالث وهو الفعل إجابًا اقتضته سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» سبعين مرة وهو المعصوم.

واستطرد: إذن هي فيها نوع من أنواع المراقبة أو النقض الذاتي، فيها نوع من أنواع المراجعة، فيها محاسبة لعمل اليوم، ثم بعد ذلك يعني ننطلق إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ننطلق إلى الصفحة الجديدة مفهوم الصفحة الجديدة، هيا بنا نبدأ صفحةً جديدة مع الله.

ألفاظ النجاة في القرآن

الآيات المنجيات:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ...
1- {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} "التوبة 51".
2- {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}. الأنعام 17
3- {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ}. هود 6.
4- {إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} هود56.
5- {وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} العنكبوت60.
6- {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}. فاطر2.
7- {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} الزمر 38.
صدق الله العظيم

هل هناك آيات منجيات؟

قال الشيخ خالد الجندى الداعية الإسلامى ، إنه لا يوجد فى الإسلام شئ يسمى بـ " السبع آيات المنجيات " وأن المنجي هو الله ، مؤكداً على أن كثيرا من الناس قرأوا تلك الآيات وأصيبوا بالحوادث والمصائب وأن تلك الآيات ليس لها أى علاقة بنجاة الإنسان من الأضرار.
وأوضح الجندى خلال برنامج " نسمات الروح " المذاع على فضائية " الحياة " ، أن القرآن كله نجاة وشفاء ورحمة للمؤمنين أجمعين مستشهداً بقوله تعالى " وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ " ، مشيراً إلي أن الذين يقولون بأنه يوجد آيات فى القرآن للرزق وأخرى للولادة وماشابه فهذا كلام غير صحيح على الإطلاق.

 

المنجيات العشر الباقيات الصالحات مفتاح النجاة مفاتيح النجاة ألفاظ النجاة القرآن

ترشيحاتنا

أعراض الفطر الأخضر على مرضى كورونا ومدى خطورته

دعاء الامتحان.. يساعدك على التركيز وتجنب النسيان

سعر الذهب اليوم الأحد 20-6-2021

شروط ندب الموظفين للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى

سعر الدولار في البنوك اليوم 20-6-2021

أستاذ مناعة يكشف مخاطر المتحور الجديد لفيروس كورونا "دلتا".. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

شاهد.. رد فعل غريب من الشناوي في غرفة ملابس الأهلي بعد مواجهة الترجي

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

تلك هي المصيبة.. فجر السعيد توجه رسالة نارية لـ ريهام حجاج

سعر الذهب اليوم الأحد 20-6-2021

معمر مجاور للمسجد النبوي.. وفاة محيي الدين حفيظ عن 107 أعوام.. صور

فرج عامر يوجه طلبا غريبا لاتحاد كرة القدم

وزير الرياضة يكشف مصير حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 أشهر.. عروس تصمم فستان زفافها داخل مترو الأنفاق

عمره 26 مليون سنة .. شاهد أضخم مخلوق بالتاريخ في الصين|صور

عمرها 110 ملايين سنة.. اكتشاف آثار أقدام آخر ديناصور في بريطانيا|صور

كلب آلي.. الشرطة الأمريكية تهدر نفقات علاج مصابي كورونا من أجل روبوت

فيديو

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

فيديوجراف| حان الوقت.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ مرض جديد

فيديوجراف.. ياسمين عبد العزيز تعلن الحرب على ريهام حجاج وشقيقة طليقها تتدخل

فيديوجراف.. البرلمان يتدخل لمعاقبة محمد رمضان في أزمة سميرة عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ