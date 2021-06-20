المنجيات العشر تعبر الأزمات في جميع العصور.. اعرفها ورددها

المنجيات العشر، قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن العشر المنجيات ليست مجرد كلمات يذكرها المسلم ويرددها اللسان، ولكنها أسس منهجية تبني شخصية المسلم وتُكَوِّن عقله.

وأوضح «جمعة» عبر موقع التواصل الاجتماعي، أن العشر المنجيات هي ما عُرِف باسم الباقيات الصالحات وخمس أخرى إضافية، منوهًا بأن الباقيات الصالحات هي: «سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم جاء البعض واستكمل هذه الخمسة بخمس كلمات أخرى وأطلق عليها جميعا العشر المنجيات».

وأضاف أن الخمس الإضافية هي: أستغفر الله، ما شاء الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله. وهذه الكلمات العشر هي بالفعل منجيات للفرد وللمجتمع عبر العصور، وقد لجأ إليها المسلمون في أزماتهم فعبروا بقوتها الأزمات، ونجحوا بمنهجها التربوي في استكمال حضارتهم وبناء أمتهم.

مفاتيح النجاة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن التوبة من المنجيات، أو مفاتيح النجاة في الدنيا والآخرة.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أول شيء في المنجيات أن نتوب إلى الله، والتوبة في لغة العرب معناها الرجوع، وهي تاب الحقيقة جاءت من ثاب، يعني كانت الثاء والتاء يتعاوران يعني يأتي بعضهم مكان بعض، يعني تقول مثلًا ثوم أو توم ؛ فثاب يعني رجع، وهذه الرجعة معناها أنني، رجعت إلى الله نتيجة المراقبة.

وتابع: وعندما نرجع فهناك محاسبة رجعت إلى الله فأقوله يا رب أنا عملت كذا وكذا وكذا؛ فأنا رجعت عن ذنوبي، وبدأت في طاعاتي، وكان سيدنا عمر يقول: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزيّنوا للعرض الأكبر، وإنما يخفّ الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا» من كلام أمير المؤمنين الخليفة سيدنا عمر الخبير التقي النقي لابد من الرجوع، والتوبة، والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى.

وأضاف أن المحاسبة تنظم ثلاث أمور : علم، وحال، وفعل، والعلم موجب للثاني وهو الحال، والحال موجب للثالث وهو الفعل إجابًا اقتضته سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» سبعين مرة وهو المعصوم.

واستطرد: إذن هي فيها نوع من أنواع المراقبة أو النقض الذاتي، فيها نوع من أنواع المراجعة، فيها محاسبة لعمل اليوم، ثم بعد ذلك يعني ننطلق إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ننطلق إلى الصفحة الجديدة مفهوم الصفحة الجديدة، هيا بنا نبدأ صفحةً جديدة مع الله.

ألفاظ النجاة في القرآن

الآيات المنجيات:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ...

1- {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} "التوبة 51".

2- {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}. الأنعام 17

3- {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ}. هود 6.

4- {إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} هود56.

5- {وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} العنكبوت60.

6- {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}. فاطر2.

7- {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} الزمر 38.

صدق الله العظيم

هل هناك آيات منجيات؟

قال الشيخ خالد الجندى الداعية الإسلامى ، إنه لا يوجد فى الإسلام شئ يسمى بـ " السبع آيات المنجيات " وأن المنجي هو الله ، مؤكداً على أن كثيرا من الناس قرأوا تلك الآيات وأصيبوا بالحوادث والمصائب وأن تلك الآيات ليس لها أى علاقة بنجاة الإنسان من الأضرار.

وأوضح الجندى خلال برنامج " نسمات الروح " المذاع على فضائية " الحياة " ، أن القرآن كله نجاة وشفاء ورحمة للمؤمنين أجمعين مستشهداً بقوله تعالى " وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ " ، مشيراً إلي أن الذين يقولون بأنه يوجد آيات فى القرآن للرزق وأخرى للولادة وماشابه فهذا كلام غير صحيح على الإطلاق.



