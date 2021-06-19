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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبو الأهلى يبدأون تدريبات الإحماء بعد انتهاء الاشتباكات في ملعب رادس

الأهلي
الأهلي

بدأ لاعبو النادي الاهلى فى النزول لارضية ملعب رادس لإجراء تدريبات الإحماء قبل انطلاق مباراة الترجى و فى ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت انطلاقة المباراة أجواء عنيفة بعد الاشتباكات العنيفة التى نشبت بين الأمن التونسى وجماهير الترجى وإطلاق الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب المباراة لانهاء شعب الجماهير.
وتسببت الأحداث والاشتباكات فى تأخير المباراة لمدة نصف ساعة وفقا لقرار الحكم الجنوب افريقى فيكتور جوميز حكم لقاء الأهلي والترجي بالاتفاق مع مراقب المباراة.

تصرف الاهلى والترجى

بعد الأحداث والاشتباكات قام الجهاز الفني لفريق الترجي التونسي بقيادة معين الشعباني بسحب لاعبي الفريق التونسي من ملعب حمادي العقربي برادس منذ قليل، بسبب أعمال الشغب المستمرة من جانب جماهير الترجي في مدرجات الملعب التي دفعت الأمن التونسي إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب المباراة.

وغادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس بسبب إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادي الترجي فى المدرجات بعد دقائق من عمليات الإحماء.
ويبحث الجهاز الطبي للفريق عن حلول لإزالة عمليات الاختناق التي أصابت اللاعبين لعدم التأثير عليهم فى المباراة.

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