فان ديزل العرب.. الموهبة والتقمص والإقناع والقبول عنوانهم «أحمد مكي»

عيد ميلاد أحمد مكي

فنان شامل .. هكذا يلقب النجم أحمد مكي الذي نجح في المعادلة الصعبة ما بين التمثيل و الغناء والإخراج ، ليصنع لنفسه مكاناً مختلفاً في الوسط الفني وفي قلوب محبيه ومتابعيه، ورغم أنه جزائري الأصل إلا أنه حين ترى أدائه على الشاشة تتأكد من كونه مصرياً خاصة عندما قدم دور الصعيدي في مسلسل الكبير .

توليفة فنية مختلفة قدمها الفنان أحمد مكي، كانت في مسيرته الأولى تعتمد على الكوميديا فقط حتى قرر أحمد مكي الخروج من تلك الدائرة بدور مميز ومختلف في مسلسل الاختيار 2 الذي عرض رمضان الماضي، وحقق نسب مشاهدة عالية، وأحب الجمهور شخصية الضابط يوسف الذي قدمها أحمد مكي بشكل احترافي مختلف وأداء جديد شاهده الجمهور أول مرة من مكي بعيداً عن أدوار الكوميديا التي عرف بها في السنوات الماضية .

يحل اليوم عيد ميلاد أحمد مكي الـ 43 ، فهو من مواليد 19 يونيو 1978، ولد في وهران بغرب الجزائر لأب جزائري وأم مصرية ثم انتقل إلى مصر مع والدته ونشأ في حى "الطالبية"، وهو الأخ الأصغر للممثلة إيناس مكي، عاش معظم عمره في مصر وهو مقيم فيها .

مسيرة أحمد مكي

بدأ أحمد مكي حياته الفنية بعد تخرجه من معهد السينما قسم إخراج، حيث أخرج عددًا من الأفلام القصيرة من بينها (ياباني أصلي) و(الحاسة السابعة)، وقام بعمل دور صغير في فيلم ابن عز مع علاء ولي الدين ثم في فيلم تيتو مع أحمد السقا، ثم قام بإخراج أول فيلم سينمائي له وهو الحاسة السابعة والذي شارك في تأليفه وكان من بطولة أحمد الفيشاوي و رانيا الكردي، ثم قام بتقديم دور "هيثم دبور" في سيت كوم تامر وشوقية ثم قدمها في فيلم مرجان أحمد مرجان مع الفنان عادل إمام ثم قدمها مرة أخيرة مع إتش دبور.

ثم بدأ بعد ذلك حقبة أتسمت بالنجاح الكبير جماهيرياً مع الفنانة دنيا سمير غانم والمخرج أحمد الجندي حيث قام بعمل فيلم"طير أنت" ولا تراجع ولا استسلام ثم أستمر التعاون في مسلسل "الكبير أوي" الذي استمر بأجزاءه الأول والثاني والثالث والرابع والخامس بين أعوام (2011-2016).

من أعماله التي قام بإخراجها فيلم الحاسة السابعة (2005) من بطولة أحمد الفيشاوي وقصته عن فيلم روائي قصير قام بإخراجه أيضًا عام 2003 بالمعهد الفني وشارك في إخراج عدد من حلقات مسلسل لحظات حرجة.

مرض أحمد مكي

في عام 2018 ، استضافت الإعلامية منى الشاذلي ، النجم أحمد مكي ، وكان ذلك اللقاء الذي غير نظرة جمهوره له تماماً، فقد روى مكي عن إصابته بمرض نادر لمدة سنوات جعله حتى لا يستطيع شرب الماء ، حيث أصيب بفيروس هاجم الكبد و الطحال جعله يرقد في الفراش فترة طويلة ولا يستطع الحركة تماما ، وكان ينام أكثر من 18 ساعة باليوم ففقد وزناً كبيراً وتغيرت ملامحه بشكل مفاجئ .

وأضاف مكي أن هذه المحنة جعلته يعيد حساباته وتفكيره ويتغير للأحسن، مؤكدا أنه تعلم درسا جيدا وهو ألا يتعود الإنسان على النعمة، فهي زائلة، ومن لديه نعمة يجب أن يحمد ربه عليها ويقدرها جيدًا، لافتا إلى أن مرضه ساعده في الإقلاع عن التدخين وجعله يصل لأفضل قرار في حياته.

مسلسل الاختيار 2

وبعد اختفاء فترة طويلة، قدم أحمد مكي دور مميز في مسلسل الاختيار 2 الذي عرض في رمضان الماضي، حيث قدم شخصية الضابط يوسف، وجمع ذلك الدور بين الكوميديا البسيطة العفوية و الجدية والإثارة ، وكان بمثابة تغيير كامل في حياة أحمد مكي المهنية، وخلال تصوير المسلسل، كان رواد مواقع التواصل الإجتماعي منبهرين بأداء أحمد مكي، ولقبوه باسم فان ديزل العرب، لما كان من تشابه كبير بينهما في الدور الأخير الذي قدمه مكي بالاختيار 2 ، الذي أعاد مكي يتربع على الساحة الفنية .