ضعف وانقطاع المياه عن الإسكندرية اليوم لهذا السبب

قالت شركة مياه الشرب بالاسكندرية، إن خدمة مياه الشرب والصرف الصحي بمناطق “الدخيلة والعجمي والهانوفيل” ستضعف، وقد تنقطع؛ نظرا لأعمال الصيانة المقرر إجراؤها، اعتبارا من صباح غدٍ الاثنين .

وقالت الشركة في تقرير صادر عنها، إنها بصدد اجراء عمليات صيانة علي أحد خطوط النقل من خلال تبديل واحلال الخط الناقل للمياه قطر 1000 مم بشارع ابن الورقاء- الورديان.

وأهابت الشركة في بيان لها أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

واعلنت الشركة عن قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ( 125 ) ومن اي محمول ( 035815700) الواتس اب ( 01210767877).

وفي وقت سابق وجه المهندس ممدوح رسلان ، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، بأهمية تطوير آليات العمل بالقطاعات المالية والتجارية وخدمة العملاء، وتسهيل وتبسيط ومرونة إجراءات التعاقد، ووضع ضوابط لضمان المحاسبة على القراءات الفعلية، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وعقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، دورة تدريبية، بالتنسيق مع عدد من الخبراء والمتخصصين من هيئة "أجرو باريس تك" الفرنسية بمشاركة مدراء الإدارات المالية والتجارية وخدمة العملاء لبناء القدرات وتأهيل كوادر فى مجال خدمة العملاء والإدارات المالية والتجارية بالشركات التابعة على مستوى الجمهورية.

وشملت الدورة التدريبية مناقشة لآليات تطوير قاعدة بيانات ادارة خدمة العملاء، والتدقيق وتحديد نقاط الضعف وقوة الشركات التابعة فيما يتعلق بتقديم الخدمات للعملاء ، لتحديد المعايير التى يمكن من خلالها تطوير الخدمات التجارية والمالية.



