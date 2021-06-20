عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ضعف وانقطاع المياه عن الإسكندرية اليوم لهذا السبب

انقطاع مياه
انقطاع مياه

قالت شركة مياه الشرب بالاسكندرية، إن خدمة مياه الشرب والصرف الصحي بمناطق “الدخيلة والعجمي والهانوفيل” ستضعف، وقد تنقطع؛ نظرا لأعمال الصيانة المقرر إجراؤها، اعتبارا من صباح غدٍ الاثنين .

 

وقالت الشركة في تقرير صادر عنها، إنها بصدد اجراء عمليات صيانة علي أحد خطوط النقل من خلال تبديل واحلال الخط الناقل  للمياه قطر 1000 مم بشارع  ابن الورقاء- الورديان.

 

وأهابت الشركة في بيان لها أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

واعلنت الشركة عن قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ( 125 ) ومن اي محمول ( 035815700)  الواتس اب  ( 01210767877).

 

وفي وقت سابق وجه المهندس ممدوح رسلان ، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، بأهمية تطوير آليات العمل بالقطاعات المالية والتجارية  وخدمة العملاء، وتسهيل وتبسيط ومرونة إجراءات التعاقد، ووضع ضوابط لضمان المحاسبة على القراءات الفعلية، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

 

وعقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، دورة تدريبية، بالتنسيق مع عدد من الخبراء والمتخصصين من هيئة "أجرو باريس تك" الفرنسية بمشاركة مدراء الإدارات المالية والتجارية وخدمة العملاء لبناء القدرات وتأهيل كوادر فى مجال خدمة العملاء والإدارات المالية والتجارية بالشركات التابعة على مستوى الجمهورية.

 

وشملت الدورة التدريبية مناقشة لآليات تطوير قاعدة بيانات ادارة خدمة العملاء، والتدقيق وتحديد نقاط الضعف وقوة الشركات التابعة فيما يتعلق بتقديم الخدمات للعملاء ، لتحديد المعايير التى يمكن من خلالها تطوير الخدمات التجارية والمالية.

 

مياة الشرب انقطاع مياه انقطاع خدمات مياه الشرب والصرف الصحي مال واعمال مياه الإسكندرية اخبار مصر

موضوعات متعلقة

أهالي قرية دفش فى المنيا يستغيثون من تلوث مياه الشرب

ترشيحاتنا

أعراض الفطر الأخضر على مرضى كورونا ومدى خطورته

دعاء الامتحان.. يساعدك على التركيز وتجنب النسيان

سعر الذهب اليوم الأحد 20-6-2021

شروط ندب الموظفين للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى

سعر الدولار في البنوك اليوم 20-6-2021

أستاذ مناعة يكشف مخاطر المتحور الجديد لفيروس كورونا "دلتا".. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

شاهد.. رد فعل غريب من الشناوي في غرفة ملابس الأهلي بعد مواجهة الترجي

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

تلك هي المصيبة.. فجر السعيد توجه رسالة نارية لـ ريهام حجاج

سعر الذهب اليوم الأحد 20-6-2021

معمر مجاور للمسجد النبوي.. وفاة محيي الدين حفيظ عن 107 أعوام.. صور

فرج عامر يوجه طلبا غريبا لاتحاد كرة القدم

وزير الرياضة يكشف مصير حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 أشهر.. عروس تصمم فستان زفافها داخل مترو الأنفاق

عمره 26 مليون سنة .. شاهد أضخم مخلوق بالتاريخ في الصين|صور

عمرها 110 ملايين سنة.. اكتشاف آثار أقدام آخر ديناصور في بريطانيا|صور

كلب آلي.. الشرطة الأمريكية تهدر نفقات علاج مصابي كورونا من أجل روبوت

فيديو

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

فيديوجراف| حان الوقت.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ مرض جديد

فيديوجراف.. ياسمين عبد العزيز تعلن الحرب على ريهام حجاج وشقيقة طليقها تتدخل

فيديوجراف.. البرلمان يتدخل لمعاقبة محمد رمضان في أزمة سميرة عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ