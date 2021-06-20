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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بيان عاجل بشأن تضرر أهالي أبو تشت من رداءة زيت التموين

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعى

قال النائب عبد الفتاح الشحات عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إنه تقدم ببيان عاجل بشأن وجود شكاوى من مركز أبو طشت في فرشوط بمحافظة قنا بشأن تضرر أهالى أبو تشت من رداءة زيت الطعام الذى يتم صرفه مع بطاقات التموين.

وأشار الشحات لـ"صدى البلد" إلى أن زيت الطعام الذي يتم صرفه مع بطاقات التموين لا يصلح للاستهلاك الآدمي فى مركز أبو طشت، مقارنة بمراكز أخرى بمحافظة قنا.

وطالب عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان من وزير التضامن بسرعة حل هذه المشكلة باعتبار مركز أبو طشت من المراكز الأكثر احتياجا.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية الموجهة لوزير البترول.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، الانعقاد يوم الأحد الموافق 27 يونيه الجاري.

وفي سياق آخر، قال المهندس طارق الملا ، وزير البترول والطاقة ، إن الوزارة نجحت خلال الـ 7 سنوات الماضية، فى مضاعفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، حيث بلغ إجمالى المنازل التى استفادت 12 مليونا و200 ألف وحدة سكنية، منها 6 ملايين وحدة خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد وزير البترول، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، للرد على عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إليه، أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بدأ فى مصر عام 1980، وما تم تنفيذه منذ ذلك الوقت حتي الآن، 12 مليونا و200 ألف وحدة، حيث كان يصل معدل التوصيل 283 ألف وحدة فى السنة، ولدينا خطة حاليا تستهدف أن يكون متوسط توصيل الغاز للمنازل مليونا و200 ألف وحدة سكنية.

وأوضح الوزير، أن الوزارة ستقوم من خلال مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير 4500 قرية، بتوصيل الغاز الطبيعى إلى 1400 قرية فى المرحلة الأولى، مع وزارات الإسكان والكهرباء، والإدارة المحلية، والاتصالات، حتى لا نكسر الشوارع ونردمها ونكسرها لإنجاز المشروع فى وقت قياسي، قائلًا: "عندما نفتح بطن الأرض نضع شبكة الاتصالات والمياه وغيرها والرصف".

وأشار إلى أن عدد الوحدات السكنية التى سيتم توصيل الغاز لها ضمن حياة كريمة، ما يقرب من 4 ملايين وحدة، وفقا لما رصدته اللجان التى شرف عليها مجلس الوزراء، حيث رصدنا القرى التى سنبدأ بها كنموذج وفقا لتكليفات القيادة السياسية. 

ولفت إلى أنه فى نهاية الشهر الجاري سيصل عدد الوحدات التى دخلها الغاز الطبيعى إلى  12 مليونا و500 ألف وحدة، لافتا إلى أنه خلال السنوات الثلاث القادمة سيصل الغاز الطبيعى إلى 7 ملايين وحدة، وسيصل إجمالى عدد الوحدات وقتها إلى 19 مليون وحدة جديدة، ليصبح الغاز الطبيعي يغطي 80 مليون مواطن على مستوي الجمهورية.

وزير التضامن مركز أبو طشت بطاقات التموين محافظة قنا زيت الطعام

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