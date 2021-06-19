سفير السودان يشيد بالجهود المبذولة من قبل مديرية تعليم الجيزة لإجراء امتحانات الشهادة السودانية

أشاد سفير دولة السودان بالقاهرة السفير محمد إلياس بالجهد المبذول من جانب مديرية الجيزة التعليمية وإدارة جنوب الجيزة التعليمية؛ لتوفير كل سبل الراحة وإجراءات التأمين أثناء أداء امتحانات الشهادة السودانية 2021 اليوم /السبت/.



جاء ذلك خلال استقبال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة مجدى الجيار، سفير السودان بالقاهرة والدكتور مرتضى على عثمان المستشار الثقافى والدكتور بدر الدين عبد الصادق رئيس مركز المدرسة السودانية والوزير معوض خالد الشيخ والقنصل سهيل محجوب وأمال الشيخ المدير المالي، وكبار مراقبين من دولة السودان.



يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين مصر والسودان، حيث جهزت ونظمت مديرية الجيزة التعليمية لجنة مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد ابراهيم "الجيزة ع سابقاُ" والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، والتي تضم 48 لجنة بواقع 1114 طالبا طالبة من الطلاب السودانيين .



ووجه السفير السوداني - خلال تفقده للجان - الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.



من جانبه، شدد الجيار على الحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام أجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات والالتزام بارتداء الكمامة للجميع وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا .

