خلال تفقد مشروعات بـ العلمين الجديدة.. هذه إجراءات الإسكان لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية.. دعم الاقتصاد وتمكين المواطنين كلمة السر

انطلاق العمل في أبراج داون تاون العلمين الجديدة

أعمال تشطيب الواجهات لـ15برجاً بالمنطقة الشاطئية بالعلمين

حجم الإنفاق على المدينة تجاوز الـ65 مليار جنيه



تعكف وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علي متابعة المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة بموجب تكليفات من القيادة السياسية بما ينعكس علي رفاهة وتحسين مستوي معيشة المواطنين وبما ينعكس علي تحسن اداء الاقتصاد القومي ويعزز قدرات الدولة علي توفير فرص العمل علي مستوي المحافظات، من بين تلك المشروعات القومية هي مدينة العلمين الجديدة.



قام الدكتور عاصم، الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ بجولة لمدينة العلمين الجديدة تفقد خلالها عمليات تنفيذ وحدات الاسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل بالاضافة لمشروعات سكن مصر بالعلمين الجديدة.

العلمين الجديدة



كشف وزير الاسكان عن أن حجم الإنفاق الاستثماري علي المشروعات بمدينة العلمين الجديدة تعدي حاجز الـ65 مليار جنيه، موضحا أن تم تشييد مجموعة من عمارات سكن مصر ومجموعة عمارات سكن لكل المصريين ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى فى مدينة العلمين الجديدة .

داون تاون

أشار وزير الإسكان إلى أنه سيجري العمل على تنفيذ 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، بمدينة العلمين الجديدة ضمن مشروع الدوان تاون، وتتولى تنفيذها شركة «cscec» الصينية، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 مترًا بإجمالى مسطحات 465 ألف متر مربع، باجمالي استثمارات حكومية للمشروع تقدر بـ 30 مليار جنيه.



وذكر أنه يتم تنفيذه خلال 45 شهرًا، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج، بإجمالى مسطحات 320 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهرًا، وذلك على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا الي أن مجموعة الأبراج قريبة من شاطئ البحر ، لافتا إلى أن مدينة العلمين صغير معتمدة على الجزء الشاطئ فقط حيث إن الشاطئ جزء صغير جدا من العلمين الجديدة بينما المدينة مدينة تنموية متكاملة، وتعد باكورة المدن المجتمعية.

وقال إنه تم عمل الجسات وعمل أسوار لمشروع الداون تاون، موضحا أن وزارته تسعي لتقديم منتجات عمرانية تليق بالمواطنين ضمن مجموعة من المدن المخططة للتنمية وتعد باكورة المجتمعات العمرانية الجديدة وفى المستقبل القريب سنرى المجموعات الأخرى من المدن الجديدة التى ستنشأ وفقا المقالات السكانية على مستوى الجمهورية”.

أوضح وزير الاسكان ان وزارته نجحت بالفعل في تدشين وحدات الإسكان الاجتماعى باعتبارها باكورة العمل في مدينة العلمين الجديدة وتم الانتهاء من جزء وجارى الانتهاء من الجزء الباقى والتى من المقرر الانتهاء منها نهاية العام الجارى.

وحدات الإسكان الاجتماعي



وأضاف أن المدينة تستوعب حميع فئات المجتمع، وتم تسليم بعض وحدات الإسكان الاجتماعى ودار مصر للمواطنين وهناك البعض منهم استقر بها بالفعل، مشيرا إلي أن المدينة لديها ما يزيد على ١٥٠٠ وحدة سكنية اسكان اجتماعى، 5 آلاف وحدة اسكان متوسط، وعدد كبير من الإسكان المتميز فى المنطقة الشاطئية .



وذكر وزير الاسكان أن هناك مجموعة من المشروعات الرائدة التى تتولاها وزارة الإسكان فى الجزء الساحلى من العلمين الجديدة وهناك أراضى خالية سيتم طرحها للمستثمرين لتنميتها وفقا للتوقيتات والجداول الزمنية وذلك بعد تقديم جدول زمنى للمشروع التنموي الذى يستهدف تدشينه.

استثمارات حكومية

وأشار وزير الاسكان إلى أن حجم الإنفاق على مدينة العلمين الجديدة منذ بدايتها تجاوز ال٦٥ مليار جنيه، مضيفاً لدينا ما يزيد عن ١٥٠٠ وحدة سكنية اسكان اجتماعى، 5 آلاف وحدة اسكان متوسط، وعدد كبير من الإسكان المتميز فى المنطقة الشاطئية .



وأكد أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة خلال العام الجارى، كما سيتم وضع حجر الأساس لمجموعة ابراج أخرى بجانب الداون تاون خلال شهرين القادم، كما سيتم عمل مجموعة من الافتتاحات فى المدن العمرانية الجديدة بداية من شهر يوليو المقبل.