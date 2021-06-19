أول مكتب لبيع صكوك الأضاحي بالمحلة الكبرى

افتتح الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وطارق رحمي محافظ الغربية أول مكتب لبيع صكوك أضاحي الأوقاف بمسجد (آل شامي) بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، ليكون أنموذجًا للمشاركة المجتمعية بمشروع صكوك أضاحي الأوقاف .

أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء الواعظات اللاتي لهن حق دخول الاختبار الشفوي من المتقدمات للالتحاق بالدفعة الثالثة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22/ 6/ 2021م ، بمسجد النور بالعباسية الساعة العاشرة صباحًا .

وأسماء الواعظات هنَّ:

1. فاطمة موسى عنتر المرسى الدقهلية

2. منال إبراهيم شبيب عامر القاهرة

3. غادة عبد المتعال منصور عرفه القاهرة

4. ولاء مصطفى بكر البطة الدقهلية

5. ماجدة محمود يوسف محمد الإسكندرية

6. فاطمة الزهراء حسن منصور حسن المنيا

7. سناء طه السيد موسى المنوفية

8. سحر رءوف صبري فريد ناجى الغربية

9. رابحة صلاح الدين مصطفى سالم القاهرة

10. انجبار محمد محمد ابو موسى المنوفية

11. سحر شعبان سنوسى كريم القاهرة

12. منال عبد الوهاب آمين الجيزة

13. نورهان أحمد حسن على درويش المنوفية

14. منى مصطفى فهمى محمد مصطفى القاهرة

15. حنان عبدالله السيد سليمان المنوفية

16. مها عبدالرحيم بليغ محمد منير القاهرة

17. صابرين فوزى أحمد محمد المنيا

18. إيمان أحمد فريد أبو حديد القاهرة