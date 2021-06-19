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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق مباراة الأهلي والترجي بعد توقف ساعة بسبب الشغب

مباراة الأهلي والترجي
مباراة الأهلي والترجي

انطلقت مباراة النادى الأهلي وفريق الترجي في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد انتهاء احداث الشغب فى ملعب رادس من الجماهير التونسية.

 

وقامت قوات الأمن التونسي بتسليم مراقب مباراة الأهلي والترجي تعهدًا بتأمين لاعبي الشياطين الحمر من شغب الجماهير.

 

وشهدت مدرجات ملعب مباراة الأهلي والترجي التونسي اشتباكات عنيفة بين الأمن التونسي وجماهير الترجي في المدرجات في مباراة الذهاب فى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إنطلاقها بعد قليل على استاد حمادي العقربي في رادس.

 

وشهدت المدرجات اشتباكات عنيفة بين الأمن التونسي وجماهير الترجي  في المدرجات بعدما تم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

 

وغادر لاعبو الأهلي  ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للإختناق وعدم قدرتهم على التنفس بسبب اطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادي الترجي فى المدرجات.

 

ودفع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بتشكيلة ضمت كلا من :

 

حراسة المرمي : محمد الشناوي

الدفاع : أيمن أشرف – رامي ربيعة – على معلول – بدر بانون

الوسط :أكرم توفيق - أليو ديانج – عمرو السولية

الهجوم : صلاح محسن - طاهر محمد طاهر –  محمد شريف.

 

ويجلس على دكة البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وأفشة وكهربا وحسين الشحات ووالتر بواليا ووليد سليمان.

 

ويخوض الأهلي مباراة الترجي الليلة؛ بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس في عقر داره ، لتسهيل مهمة  الفريق خلال مباراة العودة المقرر إقامتها في بالقاهرة في السادس والعشرين من يونيو الجاري.

 

وأكد فى وقت سابق بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أنه يحترم فريق الترجي ومديره الفني، لكن الأهلي جاء إلى تونس؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا؛ لإسعاد جماهير النادي التي تعشق دائما المنافسة على الألقاب. 

 

كان الأمن التونسي أطلق قبل قليل قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب حمادي العقربي برادس للسيطرة علي شغب جماهير الترجي التونسي في مدرجات الملعب.

 

جاء ذلك قبل انطلاق مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وشهدت مدرجات الملعب شغب كبير من جماهير الترجي التي توافدت علي ملعب المباراة بإعداد فاقت الخمس آلاف مشجع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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