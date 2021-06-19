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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الاثنين .. ضعف وانقطاع المياه عن 3 مناطق بـ الإسكندرية

مياة الشرب الاسكندريه
مياة الشرب الاسكندريه

أعلنت شركة مياه الشرب بالاسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه عن مناطق (الدخيلة – العجمي - الهانوفيل) وذلك اعتبارا  من يوم الاثنين الموافق 21/6/2021 في تمام الساعة التاسعة صباحا نظراً لقيامها بأعمال الاحلال والتجديد  للخط الناقل للمياه قطر 1000 مم بشارع  ابن الورقاء- الورديان.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ( 125 ) ومن اي محمول ( 035815700)  الواتس اب  ( 01210767877)

 

 

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