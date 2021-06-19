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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حجر شامل ونداء لتدخل الجيش.. إجراءات طوارئ عاجلة في تونس

الجيش التونسي
الجيش التونسي

أعلنت الحكومة التونسية فرض الحجر الصحي الشامل وإغلاق الولايات التي تشهد انتشارًا كثيفًا لفيروس كورونا اعتبارًا من غد الأحد.

ووفقًا لقناة "سكاي نيوز"، دفع الارتفاع الكبير في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في ولاية القيروان وسط تونس الأهالي إلى إطلاق نداءات استغاثة تطلب تدخل الجيش لتطبيق الإجراءات الوقائية.

وتشهد الولاية منذ ما لا يقل عن أسبوعين تأزما كبيرا في ظل تنامي انتشار فيروس كورونا، إذ أكد المدير الجهوي للصحة بالقيروان محمد رويس، أن نسبة الفحوص الإيجابية من بين إجمالي الفحوص بلغت 50 في المئة.

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ومن جانبه، أكد والي القيروان محمد بورقيبة، أن الوضع الوبائي في الولاية خطير جدا، مشيرا إلى أن عدد المرضى يتجاوزون قدرات المستشفيات الاستيعابية.

على سبيل المثال، يشهد مستشفى ابن الجزار حاليا بمحافظة القيروان وسط تونس وضعا صحيا كارثيا، بعد بلوغه الحد الأقصى من استقبال المرضى بفيروس كورونا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس صورا صادمة لوضع المستشفى والمرضى ووصفوها بغير الإنسانية متخوفين من حدوث السيناريو الهندي.

وبلغت نسبة استغلال أسرة الإنعاش بوحدة كوفيد لمرض كورونا 100 بالمئة وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام الماضية.

واعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن ما يحدث في ولاية القيروان جراء انتشار الوباء وتعطّل التنمية والاستثمار وتفشي البطالة والفقر وارتفاع معدّلات الانتحار "جريمة إنسانية".

تونس الجيش كورونا الحجر الصحي اغلاق

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